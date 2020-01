Carles Puigdemont: «Se han acostumbrado a decidir quién debe ser presidente y quién no» El expresidente fugado afirma que la inhabilitación de Quim Torra es una un «155» sin pasar por el Senado

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado este viernes la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra, por el caso de los lazos amarillos. Así, el líder indepedentista ha afirmado que la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) es como un 155 sin pasar por el Senado: «Indignante, vergonzoso».

En un tuit publicado esta tarde Puigdemont ha recordado que él fue cesado por el Gobierno a través del 155 y no por el Parlament. «Se han acostumbrado a decidir quien debe ser presidente y quien no», ha apuntado después de señalar que los dos últimos presidentes catalanes han sido «cesados» por instituciones del Estado y no por el Parlamento catalán. «Se han acostumbrado a decidir quien debe ser presidente y quien no. Basta. Es como el 155, pero sin pasar por el Senado», ha concluido.