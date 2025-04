Excursión sonora en busca del Barroco (casi) perdido

Llevamos poco más de una hora encomendándonos al GPS cuando llegamos a las Torres de Fals preguntándonos si ha sido una buena idea ir hasta allá para ver unas marionetas portuguesas del siglo XVIII contando la historia de la Creación del Mundo. No hemos andado ni veinte metros cuando nos asaltan algunos miembros de la organización del festival Espurnes Barroques, que lleva la música barroca a iglesias barrocas de la Cataluña Central, organizando al mismo tiempo degustaciones de productos locales o no tan locales: «Probad este queso y este vino del Alentejo, que lo han traído los de la compañía de marionetas». La cosa empieza a enmendarse, y más cuando vamos descubriendo el rico patrimonio que oculta ese rincón. No es cuestión de explicarlo aquí, pero echen mano de san Google y me entenderán.

Los 'Bonecos de santo Aleixo' son unas marionetas pequeñitas con las que se narraban historias bíblicas. Vale la pena verlas. Por un lado, para escuchar esas músicas transmitidas oralmente de generación y generación en la que lo popular y lo sacro se confunden. Por otro, para captar esa frescura de la época, en la que no dudaban en contar la historia de Adán y Eva con un humor envidiable, combinando el relato bíblico con comentarios picantes, sarcásticos y guiños al público. Con la distancia y la autoridad de tres siglos, nos recuerdan que a veces nos tomamos las cosas demasiado a la tremenda. Para acabar de insistir en la cuestión, a la salida nos espera una degustación de cerdo con almejas típico, nuevamente, del Alentejo.

Ya tiene guasa que nos recuerden que a veces nos ponemos demasiado trascendentales cuando la próxima cita es en otra iglesia perdida, a veinte minutos de ahí, para escuchar el Oficio de Tinieblas de Tomás Luís de Victoria. En Castelltallat nos reciben con galletas de espliego y una infusión de romero. Y con los miembros de Cantoría, dispuestos a cantar a la luz de las velas una selección del mítico Oficio, alternada con cantos de la liturgia gregoriana. Una maravilla de programa, lleno de filigranas y de polifonía de altísimo nivel, interpretado excelentemente cada vez con menos luz: hasta que queda una sola vela encendida. Salimos con la sensación de haber vivido algo único y que solamente puede suceder en un festival montado con tanta imaginación y cariño como este Espurnes Barroques.

Al día siguiente, cita matinal en el lugar menos barroco que pueda imaginarse. La nave industrial de Cafés Gener, en un polígono de Cardona. Nos saludan con el café más potente que hemos probado jamás, para dar paso a la interpretación de dos cantatas profanas de Bach, acompañadas por las explicaciones del poeta Miquel Desclot, transmutado en Picander, el autor de los textos de estas particulares obras. Son las números 205 y 211, conocida esta última como 'La cantata del café'.

Los intérpretes son solistas vinculados al festival Bachcelona (otro día hablaremos de ellos, que también vale la pena). Voces jóvenes, que necesitan pisar tablas pero que son ya prometedoras. Quédense con los nombres de la soprano Rita Morais, la violinista Cristina Altemir y el bajo Ramiro Maturana. Con la dirección de Daniel Tarrida y algunos cafés más entre pecho y espalda, el Bach profano nos insiste en el polígono: no os toméis tan en serio a Tomás Luís, que él también debió vivir la vida, aunque fuese a su mística manera. El Festival Espurnes Barroques dura hasta el 12 de junio y es una excelente ocasión para (re)encontrarse con música, patrimonio y gastronomía que tenemos demasiado olvidados. Y disfrutar de la vida, claro está.