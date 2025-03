El CoNCA reduce a cinco los Premios Nacionales de Cultura en su nueva etapa

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), cuyos siete nuevos integrantes fueron nombrados hace seis meses, reduce de diez a cinco los Premios Nacionales de Cultura, con el objetivo de dar una mayor «visibilidad» a lo largo de todo un año a los creadores y entidades distinguidas.

Esta es una de las novedades que han expuesto los miembros del organismo durante su comparecencia este miércoles en el Parlament, donde también han expuesto los objetivos del mandato 2019-2023, entre los que destacan la elaboración de un programa plurianual de cultura, así como un plan interdepartamental de educación-cultura-universidades y una mesa entre administraciones para impulsar «en común» iniciativas culturales.

La presidenta del ente, Vinyet Panyella, ha afirmado que el objetivo es «resituar» el CoNCA en «su esencia» así como «impulsar el ordenamiento de la política cultural, en beneficio del pleno desarrollo de la actividad cultural y artística en Cataluña, y velar por la autonomía de la cultura y la creación».

En su intervención, la editora Núria Iceta explicó que la modificación de los Premios Nacionales de Cultura, que se entregarán en otoño, obedece a que se quiere «trabajar en la línea de prestigiar y visbilizar al máximo a los premiados».

Durante su intervención tampoco ha obviado que el Consell está preparando un estudio sobre el gasto público destinado a cultura en los países europeos y cuáles son sus parámetros, porque es un texto que «puede ayudar a definir y precisar a los sectores cuáles han de ser los parámetros de suficiencia y sostenimiento en Cataluña».

A la vez, el CoNCA, que no es un organismo ejecutivo, está trabajando en un «documento muy elaborado» sobre ayudas con el que se quiere contribuir a «hacer más simple» la gestión de las subvenciones, lo que no significa, ha destacado, que se quiera retornar a sus inicios cuando ellos eran los encargados. «Ya que no podemos adjudicar las ayudas -ha indicado Panyella- nos comprometemos a estudiar, detectar y hacer su seguimiento así como el arbitraje».

Además de trabajar para la financiación de la cultura y que los presupuestos de la Generalitat destinen al menos un uno por ciento a cultura -el sector pide el dos por ciento-, el CoNCA incidirá en que exista igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y que se elabore un censo de artistas profesionales.

