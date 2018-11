Colau dice desconocer si el Ejército participará en el Salón de la Enseñanza La alcaldesa valora la información avanzada por ABC mientras recuerda que la presencia de las Fuerzas Armadas no es del agrado del Ayuntamiento

ABC

Barcelona Actualizado: 19/11/2018 12:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este lunes que desconoce si el ministerio de Defensa participará o no en el próximo Salón de la Enseñanza que se celebrará en la ciudad condal, aunque ha recordado el deseo del consistorio de que no esté presente en eventos dirigidos a niños y jóvenes.

La alcaldesa se ha referido así a la información, avanzada por ABC, según la cual las Fuerzas Armadas habían decidido no participar en el encuentro, y ha afirmado que no tiene ninguna «comunicación oficial» al respecto. En rueda de prensa para presentar una campaña municipal contra la violencia machista, Colau también ha asegurado que no podía valorar si el ministerio había tomado esa decisión porque al Ayuntamiento de Barcelona no le ha llegado una «notificación oficial».

Aún así, la alcaldesa de Barcelona ha recordado que la petición de que el Ejército no esté presente en los salones de Fira de Barcelona dirigidos a un publico infantil y juvenil es «una demanda histórica» de la sociedad civil catalana, «ampliamente avalada» por el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona. En el Salón de la Enseñanza de 2016, Ada Colau ya manifestó personalmente a altos cargos del Ejército que su presencia en el evento no era del agrado del Ayuntamiento de Barcelona, que había aprobado ya una resolución en este sentido.