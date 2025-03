El Govern reclama vacunar con AstraZeneca también a los mayores de 55 años

La conserjeria catalana de Salud, Alba Vergés, ha reclamado al Ministerio de Sanidad que autorice vacunar a mayores de 55 años con el tratamiento de AstraZeneca . En un artículo publicado hoy en el diario «La Vanguardia», Vergés y el secretario autonómico de Salud Pública, Josep Maria Argimon, piden al Gobierno que sigan el ejemplo de países como Alemania, Francia o Suecia donde ya se permite usar esta vacuna en personas mayores.

En este sentido, el Govern destaca que los datos preliminares hechos públicos por una investigación escocesa demuestran que, a partir de la cuarta semana de vacunación, los ingresos hospitalarios en mayores de 80 años cayeron hasta un 81% con el uso de este tratamiento. Cifras que han hecho cambiar el posicionamiento inicial europeo ante este fármaco . Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) también recomiendan vacunar con AstraZeneca a mayores de 65 años ante la escasez de vacunas. A su vez, el organismo internacional insta a los países a no «ser temerosos» en mitad de una situación de pandemia.

«Solo una administración sin competencias como el Ministerio es capaz de no aportar agilidad a la toma de decisiones. A los que nos toca asumir todas las responsabilidades no estamos dispuestos, porque si no nos quedaremos atrás y eso no nos lo podemos permitir», han afirmado Vergés y Argimon en el artículo. Ambos coinciden en que Cataluña «no puede esperar más» y que, si desde el Gobierno no se toman medidas inmediatas, será la Generalitat quien las tome: «Nos jugamos la salud de nuestros ciudadanos. Así, pues, o actúan ellos o actuaremos nosotros» , han advertido.