La Generalitat decide que los alumnos catalanes se hagan a sí mismos las pruebas PCR

Los alumnos de ESO y bachillerato de Cataluña se harán ellos mismos las pruebas PCR para detectar el coronavirus cuando haya un caso de positivo dentro de sus grupos «burbuja». Así lo ha anunciado este miércoles la secretaria general de la consejería de Educación del Govern, Núria Cuenca, en una rueda de prensa en la que ha detallado que esta labor dejarán de desempeñarla los profesionales sanitarios de la comunidad.

«Estas pruebas PCR serán en realidad una 'auto-toma': esto significa que serán los propios alumnos los que se realizarán la prueba, que es una prueba sencilla, con el frotis nasal. La guía y la supervisión la harán los profesionales docentes, que recibirán una buena formación», ha apuntado Cuenca ante los medios. A día de hoy, los cribados los realizan unidades móviles de la atención primaria que se desplazan a los centros para hacer los denominados PCR a los alumnos. No obstante, esta labor ha creado una carga de trabajo «extra» que el ejecutivo catalán pretende aligerar drásticamente.

Según ha detallado Cuenca , este cambio no entrará en vigor hasta que se haya planificado la formación de los docentes. «Cuando Salud tenga claro el protocolo de organización para enviar las pruebas PCR a los centros, será el momento en que estaremos en disposición de implantar esta nueva metodología», se ha limitado a señalar la responsable de Educación antes de defender que esta nueva modalidad de pruebas no generará «ningún riesgo biológico» para los profesores. Se calcula que el cambio no se materializará, al menos, hasta dentro de dos semanas.

Desde el inicio de curso ya se han practicado más de 330.000 PCR en los centros educativos catalanes. La intención de la Generalitat es mantener este ritmo de pruebas, que hasta el momento han descartado que los centros educativos sean el origen del grueso de los nuevos contagios y brotes, pero liberando a los centros de atención primaria de la carga de hacer los cribados. Ello permitirá, según el Govern, destinar más manos a la atención de la pandemia desde el propio sistema sanitario.

«Tenemos que hacer este paso de responsabilidad para poder seguir manteniendo esta estrategia, que nos da mucha información y seguridad en las escuelas», ha prometido Cuenca al resaltar que el Departamento de Educación no obligará a los alumnos a realizarse las pruebas, si ellos o sus padres no lo desean, pero sí les indicará que deberán realizar el aislamiento preventivo igualmente en caso de un positivo cercano.

