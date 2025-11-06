Vox denuncia una agresión a su líder en Barcelona

El líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha denunciado haber sufrido una agresión cuando participaba en una carpa del partido instalada en la plaza de Huesca de la capital catalana. Según ha señalado esta formación, «un grupo de ... radicales» ha amedrentado a los simpatizantes de Vox que se han acercado al punto de información y han tenido que intervenir los Mossos d'Esquadra.

‼️ #URGENTE



Grupos de izquierda intentan agredir al concejal de VOX en Barcelona, @gonzalodeoro.



No querían que montáramos una carpa, pero…



No lo han conseguido 😎



NI UN PASO ATRÁS. pic.twitter.com/ZIlT6xkFIZ — VOX Barcelona Ciudad (@vox_bcnciudad) November 6, 2025

De Oro ha sido agredido «físicamente», han apuntado desde Vox, que han señalado que «gracias a la intervención inmediata de los miembros del equipo y de las fuerzas de seguridad, la situación no ha ido a mayores». El partido que preside Santiago Abascal ha denunciado los sucedido, también, con un vídeo en el que se observa que un grupo de personas increpa al líder de Vox en Barcelona y a varios simpatizantes de la formación.

«Desde Vox exigimos que se identifique a los responsables de esta nueva muestra de intolerancia y violencia política, que demuestra, una vez más, el clima de odio alentado por quienes no respetan la libertad ni la democracia cuando las ideas no son las suyas», han apuntado desde Vox en una nota hecha pública esta tarde. Fuentes del partido han señalado a ABC que este viernes se presentará la correspondiente denuncia.

En esta línea, De Oro ha añadido que nadie les va «a intimidar» y que Vox «estará presente en cada palmo de Barcelona defendiendo la libertad, la seguridad y la unidad de España». El líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que «nadie nos va a callar, y nadie nos va a impedir hablar con los barceloneses cara a cara».