Vox denuncia una agresión a su líder en Barcelona

Gonzalo de Oro, tras lo sucedido en una carpa del partido: «Nadie nos va a callar, y nadie nos va a impedir hablar con los barceloneses cara a cara»

Un grupo de independentistas trata de boicotear una conferencia de Gullo en la UB

Gonzalo de Oro
Gonzalo de Oro Inés Baucells

D. Tercero

Barcelona

El líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha denunciado haber sufrido una agresión cuando participaba en una carpa del partido instalada en la plaza de Huesca de la capital catalana. Según ha señalado esta formación, «un grupo de ... radicales» ha amedrentado a los simpatizantes de Vox que se han acercado al punto de información y han tenido que intervenir los Mossos d'Esquadra.

