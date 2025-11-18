Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sánchez, sobre el caso Cerdán: «El Gobierno ha colaborado con la Justicia y ha actuado con contundencia»

Tras la mermelada de Palau, la Generalitat de Cataluña vende su fábrica de canelones

El ejecutivo catalán saca a subasta la herencia de la señora Marimón, cuya propiedad pasó a la administración autonómica

La Generalitat de Cataluña saca a concurso la recogida de naranjas de su sede para hacer confitura

Uno de los productos comercializados por Fadaic
Uno de los productos comercializados por Fadaic abc

À.. G.

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de la Generalitat ha convocado hoy la subasta pública de la fábrica de canelones que tiene actualmente en propiedad, procedente de la herencia de la señora Manuela Marimón, que murió en 2019 sin herederos y cuya propiedad pasó a manos de la ... administración autonómica después de que el Hospital Sant Joan de Déu, a quien la fallecida la había legado, renunciase a la misma. El anuncio, sin relación alguna, se produce a las pocas semanas de conocerse que la Generalitat de Cataluña había sacado a concurso, por valor de más de 44.000 en tres años, la recogida de naranjas de su sede para hacer confitura para hacer regalos institucionales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app