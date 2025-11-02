Suscribete a
La mermelada del Palau: el amargo regalo de Illa

La Generalitat de Cataluña saca a concurso, por valor de más de 44.000 en tres años, la recogida de naranjas de su sede para convertirlas en un regalo institucional

Joan Guirado

El patio de los Naranjos ha sido testigo de los momentos más importantes de la historia política de Cataluña. En este pequeño oasis en pleno corazón de Barcelona, un patio al aire libre dentro del Palau de la Generalitat, se han celebrado todos los actos ... de investidura de los distintos 'presidents', desde Jordi Pujol hasta Salvador Illa, pasando por Pasqual Maragall,Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. Algunos, como Pujol o José Montilla, lo utilizaban a menudo, también, para airearse un rato en días de mucha carga de trabajo en el despacho. Y más recientemente, con los líderes del 'procés' en prisión, Quim Torra y Pere Aragonès rompieron la estética del enclave colgando un lazo amarillo en recuerdo de los políticos encarcelados.

