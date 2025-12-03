Suscribete a
El TSJ confirma la condena a 42 años de cárcel al fisioterapeuta que abusó de una veintena de pacientes en Cataluña

Según el fallo, el individuo se aprovechó de «la extraordinaria confianza que las pacientes tenían en él debido a su profesión», así como a su reputación

Los Mossos investigan a un falso fisioterapeuta por abusar de tres pacientes en Barcelona

Dependencias de la Unidad de Investigación de la Policía catalana

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado la sentencia de instancia que condenó a 42 años de cárcel a un fisioterapeuta y osteópata de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) por abusar sexualmente de 23 pacientes ... en su consulta.

