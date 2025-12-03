El TSJ confirma la condena a 42 años de cárcel al fisioterapeuta que abusó de una veintena de pacientes en Cataluña

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado la sentencia de instancia que condenó a 42 años de cárcel a un fisioterapeuta y osteópata de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) por abusar sexualmente de 23 pacientes ... en su consulta.

El tribunal, que mantiene la pena, ha estimado así el recurso interpuesto por el procesado respecto a hechos relacionados con una de las víctimas, de forma que deja sin efecto la condena por un delito continuado de abusos sexuales, pero le condena por un delito de abuso sexual. Por estos hechos le impone un año de prisión, la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ella a menos de 1.000 metros durante un año, así como la inhabilitación especial para la profesión de fisioterapeuta o cualquiera relacionada con la salud durante un año.

La Audiencia de Barcelona le condenó por abusos cometidos entre el verano de 2013 y finales de 2016, aprovechándose de «la extraordinaria confianza que las pacientes tenían en él debido a su profesión y a la reputación que tenía tanto en los entornos de parto natural como de acompañamiento a la maternidad o a la lactancia».

También le impuso órdenes de alejamiento de las víctimas y un periodo de libertad vigilada cuando salga de la prisión, así como indemnizar a cada mujer con entre 1.000 y 5.000 euros.