Cómo ir al Sónar Barcelona 2023 en transporte público

El Sónar Barcelona 2023 ya está aquí. La que será la 30 edición del Festival Internacional de Música Avanzada y New Media Art de Barcelona se celebra entre el 15 y el 17 de junio con doble emplazamiento. Como ocurre cada año, los organizadores plantean dos citas paralelas, el Sónar de Día en Fira de Montjuïc y el Sónar de Noche en el recinto ferial de Gran Via de L'Hospitalet.

De esta edición destaca la presencia de Aphex Twin, Bad Gyal, Eric Prydz, Laurent Garnier o Black Coffee, aunque los asistentes tendrán decenas de propuestas vanguardistas, de primer nivel pero también que se están iniciando ahora en el mundo profesional de la música, para escoger que irán subiendo sin parar en uno de los cuatro escenarios del Sónar de Noche.

La aplicación móvil del festival es la mejor opción para conocer al detalle los horarios y los cambios de última hora. Además, los organizadores recuerdan que dentro del recinto habrá varias propuestas gastronómicas, para que los asistentes tengan las máximas comodidades. Los impulsores también aconsejan llegar al Sónar en transporte público.

Mismos espacios; transportes similares

El Sónar de Día tendrá lugar en Fira de Montjuïc, que es un espacio especialmente bien comunicado en transporte público y más en horario diurno. En bus llegan hasta allí varias líneas de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB): son la D20, D40, H12, H16, V7, V9, 13, 23 (que no circula los sábados y domingos), 46, 52, 55, 65, 79, 91 (que no circula los domingos), 109, 150 y 165 (que no circula los sábados y domingos).

Para la vuelta al acabar el Sónar de Día ya están en funcionamiento las líneas del Nit Bus. Además, aquellos que vengan en avión a Barcelona para la cita deben saber que el Aerobús, el servicio que une el centro de la ciudad con el aeropuerto de El Prat tiene parada en plaza España.

En Metro, lo mejor es ir hasta la estación de Espanya (Líneas 1 y 3), que deja a los pies del recinto ferial. Hay que recordar que los jueves el metro funciona hasta las 24.00 h, los viernes hasta las 2.00 h y los sábados durante toda la noche. En Espanya también llegan los FGC: de hecho esta parada es el punto de partida o final para las líneas del Llobregat y las que van a Manresa o Igualada.

Para el Sónar de Noche, que empieza a las 20.30 hroas, hay que tener en cuenta que la fiesta se traslada a la Fira de Gran Via de L'Hospitalet. Allí también se puede llegar en bus gracias a las siguientes líneas: H12, V1, 46, 65, 79, 125 y 165 (aunque esta última no circula los sábados y domingos). Además, a partir de las 23 horas, funciona sin interrupciones del Nit Bus.

El Metro también tiene parada allí. Se trata de la estación Fira (de la Línea 9 Sud). Los jueves el metro funciona hasta las 24.00 h, los viernes hasta las 2.00 h y los sábados durante toda la noche. Por otro lado, la estación Europa-Fira de FGC también deja en la zona.

Si no sabes cuál es la mejor opción para llegar a buena hora, puedes utilizar la app de Moovit para consultarlo.

Conexión directa entre los dos recintos

Además, los asistentes que quieran acudir a los dos recintos tienen un servicio especial de transporte entre ambos espacios. Por un precio de 2,50 euros por trayecto el SonarBus conectará las dos zonas entre las 20.30 y 00.30 horas. La salida será entre las puertas B y C del recinto de Montjuïc. Paralelamente, del Sónar de Noche a plaza España también habrá lanzaderas, entre las 03.00 y las 08.00 horas. En este caso saldrá desde la puerta N.5 del recinto de Gran Via.