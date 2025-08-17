Silencio y recogimiento en el homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona de 2017

Un momento del homenaje celebrado esta mañana, con las víctimas en primer plano y la pancarta desplegada por un grupo de indendentistas al fondo

Las Ramblas de Barcelona han acogido esta mañana, un año más, el homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona), en el octavo aniversario de los hechos. Entre el silencio y la emoción, supervivientes del atentado, familiares y autoridades han realizado una ofrenda floral justo en el mismo lugar donde acabó deteniéndose la furgoneta que arrolló a la mayoría de los fallecidos en aquella trágica tarde de agosto de 2017.

Con la melodía de fondo de 'El cant dels ocells', el acto se ha celebrado en medio de un gran recogimiento, si bien un centenar de independentistas se han situado detrás de las vallas y, en silencio, a diferencia de lo sucedido en 2022, han desplegado banderas 'esteladas' y pancartas con la leyenda 'Estat espanyol assassí'.

Además de víctimas, familiares, cuerpos policiales y entidades, al acto oficial han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el presidente del Parlmanent, Josep Rull, consejeros del Govern, concejales del Ayuntamiento y líderes de las formaciones.

El propósito, dar todo el protagonismo a víctimas y familiares, que en los últimos años han denunciado abandono y olvido. Precisamente, el pasado mes de mayo se constituía una asociación de víctimas presidida por Javier Martínez, padre del niño de 3 años asesinado el 17-A. Una entidad que, como se explicó, pretende cubrir «la falta de apoyo de las autoridades» a los afectados por masacres como la de Barcelona y Cambrils.

La nueva asociación toma el relevo de la extinta Unidad de Atención y Valoración a afectados por Terrorismo (Uavat), de Robert Manrique -superviviente del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona en 1987-, que acabó por disolverse ante la falta de recursos y apoyo de la administración.

Los ataques yihadistas costaron la vida a 16 personas y dejaron más de 130 heridos directos, aunque otras 220 personas resultaron afectadas por daños físicos o psicológico, como recoge la sentencia de la Audiencia Nacional.

En paralelo al acto oficial de las Ramblas, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado una concentración en Vía Layetana para exigir conocer «quién hay detrás de los atentados» y pedir «responsabilidades», en la misma línea de lo promovido por los partidos independentistas y la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.