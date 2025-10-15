Servicios mínimos por la huelga general en Cataluña hoy, miércoles 15 de octubre, en educación, transporte público y sanidad

Este miércoles, 15 de octubre, se ha convocado en Cataluña una huelga general en «solidaridad con el pueblo de Palestina», que afectará a varios sectores y servicios públicos. A la convocatoria de CGT, IAC, Intersindical-CSC y COS, que han llamado a un ... paro de 24 horas, se suman CC. OO. y UGT, que han optado por paros parciales de dos horas por turno —de 2 a 4, de 10 a 12 y de 17 a 19 horas—.

Estos son los diferentes servicios mínimos que deberán garantizarse durante la huelga

Ante este escenario, la Generalitat ha decretado los servicios mínimos que deberán garantizarse durante la jornada. En el transporte público, estos se han fijado en el 66%. También deberá garantizarse el transporte de mercancías esenciales para hospitales y farmacias, y el servicio de grúas tendrá que retirar los vehículos que obstaculicen la circulación o estén estacionados en pasos de peatones y plazas reservadas.

En el ámbito sanitario, se establece un funcionamiento normal de las urgencias y de los tratamientos de radioterapia y quimioterapia en casos de necesidad vital, así como de la actividad quirúrgica inaplazable. En los centros extrahospitalarios, la asistencia urgente deberá mantenerse con un 25% de la plantilla, mientras que el Banc de Sang i Teixits trabajará al 50%.

En los centros educativos no universitarios y guarderías, deberá permanecer al menos una persona del equipo directivo. En infantil y primaria se contará con dos docentes por cada cuatro clases; en secundaria, uno por cada tres; y en educación especial, guarderías y horario de comedor, la mitad del profesorado.

En los servicios de atención telefónica de emergencias y urgencias, los mínimos serán del 85% para las comunicaciones que no pueden demorarse. En el suministro de agua, gas y electricidad, deberá garantizarse tanto el funcionamiento como la reparación de averías urgentes.

Las empresas de seguridad privada deberán operar con un 95% de la plantilla en instalaciones petroquímicas o servicios de suministro básico, y con un 60% en las centrales de alarma. En los servicios funerarios, los mínimos serán del 85% en la recogida de difuntos y del 50% en la atención a los familiares. En los medios públicos, se producirá y emitirá el 50% de los contenidos habituales y se garantizará la información esencial en caso de emergencia.