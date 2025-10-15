Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 15 de octubre

Servicios mínimos por la huelga general en Cataluña hoy, miércoles 15 de octubre, en educación, transporte público y sanidad

Este miércoles 15 de octubre se ha convocado en Cataluña una huelga general en «solidaridad con el pueblo de Palestina»

La Junta decreta servicios mínimos del 50% en la huelga de transportes urbanos e inteurbanos de este miércoles

Servicios mínimos por la huelga general en Cataluña hoy, miércoles 15 de octubre, en educación, transporte público y sanidad
ABC

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este miércoles, 15 de octubre, se ha convocado en Cataluña una huelga general en «solidaridad con el pueblo de Palestina», que afectará a varios sectores y servicios públicos. A la convocatoria de CGT, IAC, Intersindical-CSC y COS, que han llamado a un ... paro de 24 horas, se suman CC. OO. y UGT, que han optado por paros parciales de dos horas por turno —de 2 a 4, de 10 a 12 y de 17 a 19 horas—.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app