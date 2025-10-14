Suscríbete a
La Junta decreta unos servicios mínimos del 50% en la huelga de transportes urbanos e inteurbanos que afecta este miércoles a Córdoba

La protesta se organiza en defensa de Palestina tras el conflicto vivido

UGT defiende el paro laboral de dos horas el 15 de octubre en apoyo a Palestina

Imagen de la estación de autobuses de Córdoba
Imagen de la estación de autobuses de Córdoba

ABC Córdoba

Córdoba

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta ha decretado los servicios mínimos a los que obliga la ley ante un convocatoria de huelga para toda Andalucía, que afectará, por lo tanto, a Córdoba este miércoles, 15 de octubre, ... que dejará los transportes urbanos e interurbanos al 50% con respecto a un día «de normalidad». El paro se organiza en defensa de Palestina. Aunque UGT y CC.OO. sólo apoyan que dichos paros sean parciales, otros colectivos sí llaman a una huelga general en todo el país.

