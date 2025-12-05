En su visita a Fomento la semana pasada, Feijóo pidió a los empresarios catalanes que votan a Junts que presionaran a su partido para que apoyara una moción y nuevas elecciones. Junts sabe que sus votantes necesitan este cambio, porque son clase media ahorradora, ... que ha invertido en algunos inmuebles para que la inflación no se coma el fruto de su trabajo; o autónomos; o pequeños y medianos empresarios claramente perjudicados por las medidas izquierdistas y populistas de Pedro Sánchez.

Junts sabe todo esto, y Puigdemont también lo sabe, pero el presidente fugado tiene el único objetivo de poder volver a España, y acertadamente cree que sólo un pacto con Sánchez puede ayudarle. En esta tesitura, el presidente del Gobierno tiene la ventaja y el inconveniente de tener la sartén por el mango: la ventaja, porque mientras Puigdemont no esté en España, no romperá definitivamente con él, porque está convencido de que es su único salvoconducto; y el inconveniente, porque una vez en casa, a Puigdemont le quedará poco recorrido político y a Junts, menos alicientes todavía para mantener un pacto con los socialistas que claramente perjudica a sus votantes, y que además apuntala al gobierno de Salvador Illa en la Generalitat.

Hay una distorsión añadida entre Sánchez y Junts de la que muchos políticos del partido independentista están advirtiendo a Puigdemont: Míriam Nogueras, la portavoz de los independentistas en el Congreso, vicepresidenta del partido, y persona de la máxima confianza del fugitivo, estaría traicionando esta confianza adulterando los mensajes de los socialistas a Waterloo para torpedear la relación entre ambos. Nogueras ha explicado a sus personas de confianza que desaprueba el pacto, y en su radicalidad independentista quiere romper con todo y romperlo todo, y volver al caos, a la insurrección y a la unilateralidad. Ha sido Nogueras quien ha trasladado a Puigdemont un exceso de inquietud por el supuesto incumplimiento socialista de lo pactado a cambio de la investidura de Sánchez. Los sectores más moderados de Junts esperan que cuando Puigdemont esté de vuelta en Gerona se dé cuenta del engaño y retire a Nogueras su confianza. La que parecía una posible candidata a la presidencia de la Generalitat puede tener cerca el final de su trayectoria política, porque si Puigdemont, cuando tenga toda la información, decide «amnistiarla», no lo harán los moderados que están esperando a que el periplo belga termine para tomar el relevo en el partido.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha acompasado el ritmo de su trabajo a las necesidades políticas del presidente del Gobierno; Perdo Sánchez ha jugado a cunplir un poco pero no del todo para asegurarse de que Puigdemont le necesite hasta el final de la legislatura; y Puigdemont, que ha convertido a Cataluña y al catalanismo en su problema personal, está entre su obsesión por volver cuanto antes a España, y el crecimiento de Aliança Catalana, lo que le obliga a gesticular en la radicalidad. Míriam Nogueras, que tiene su propia agenda, está utilizando la lejanía de su valedor para volar los puentes con cualquiera de los dos grandes partidos (también con el PP, cuyos mensajes traslada igualmente deformados) y presentarse ante los suyos, cuando Puigdemont asuma que su carrera ha terminado, como la nueva heroína rebelde para guiar a Cataluña hacia la independencia.