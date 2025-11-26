Suscribete a
CRIMEN RESUELTO TRAS 18 AÑOS

Restos de cobre y estaño en la ropa llevaron a los Mossos hasta el sospechoso de asesinar a la empleada de una zapatería de Sabadell en 2007

El juzgado que lo investiga lo ha dejado en libertad, aunque le ha retirado el pasaporte y le prohíbe salir de España

Hallan a una mujer muerta en una zapatería de Sabadell

Un ramo de flores junto al cierre de la zapatería de Sabadell en 2007
Un ramo de flores junto al cierre de la zapatería de Sabadell en 2007 EFE
Elena Burés

Elena Burés

Barcelona

Un minucioso trabajo de la Científica de los Mossos d'Esquadra ha permitido imputar a un sospechoso por el asesinato de la dependienta de una zapatería de Sabadell en 2007. Fueron unas clientas quienes localizaron a la víctima, Ana María Milán, ... de 46 años, en la trastienda del comercio, con varias heridas de arma blanca. Ahora, 18 años después, la Policía catalana ha localizado restos químicos en la ropa de la mujer que incriminan al único sospechoso de haberla matado. Restos que también se encontraban en la parte delantera de la chaqueta del investigado, que ya fue detenido por estos hechos en 2019. Esos químicos son cobre, estaño y plomo, y es que el individuo es lampista.

