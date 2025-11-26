Restos de cobre y estaño en la ropa llevaron a los Mossos hasta el sospechoso de asesinar a la empleada de una zapatería de Sabadell en 2007

Un minucioso trabajo de la Científica de los Mossos d'Esquadra ha permitido imputar a un sospechoso por el asesinato de la dependienta de una zapatería de Sabadell en 2007. Fueron unas clientas quienes localizaron a la víctima, Ana María Milán, ... de 46 años, en la trastienda del comercio, con varias heridas de arma blanca. Ahora, 18 años después, la Policía catalana ha localizado restos químicos en la ropa de la mujer que incriminan al único sospechoso de haberla matado. Restos que también se encontraban en la parte delantera de la chaqueta del investigado, que ya fue detenido por estos hechos en 2019. Esos químicos son cobre, estaño y plomo, y es que el individuo es lampista.

Así, el informe forense de la Científica, encargado por la Unidad de Homicidios, ha conseguido reabrir la causa, al establecer una conexión directa entre víctima y autor, incriminando así al sospechoso. Este miércoles, el Juzgado de Instrucción 5 de Sabadell (Barcelona) le ha tomado declaración como investigado por un delito de asesinato con alevosía. Pese a la petición tanto de la Fiscalía como de la acusación particular, la magistrada ha decidido dejarlo en libertad, con la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país, así como la obligación de comparecer en sede judicial cada semana, a la espera del avance del procedimiento, y sentarlo en el banquillo ante un tribunal popular.

Para llegar hasta el individuo, la Científica ha recurrido a un nuevo equipo que aplica una técnica de análisis de marcadores químicos. Y es que, tal y como celebran desde el Cuerpo, los avances aplicados a las ciencias forenses se traducen en la resolución de casos de gran complejidad, como el crimen de Ana María. Así, 18 años después, los investigadores han podido vincular al único sospechoso con su asesinato.

La Unidad Central de Homicidios asumió el caso en 2019, después de que ninguna de las líneas de investigación abiertas en un principio -entre ellas, la de un posible robo con violencia- permitiesen resolverlo. Fue así como sus pesquisas se centraron en el hombre, que había estado trabajando en la zapatería la fecha del suceso para hacer unas reparaciones, hasta entonces nunca bajo sospecha, y solicitaron que la Científica volviese a analizar los indicios recopilados en la escena del crimen.

La unidad consiguió primero identificar una huella entre las pertenencias de la víctima que fue la que confirmó la participación de este individuo. Por eso lo detuvieron ya en 2019, cuando se registró tanto su domicilio, como su taller. Pese a que ya entonces, la juez detectó «indicios racionales» de su participación, finalmente quedó en libertad y el caso no llegó a juicio.

Noticia Relacionada El crimen sin resolver en un prostíbulo de Cataluña lleva hasta dos asesinos tras una fuga de 20 años Elena Burés Tío y sobrino llevaban dos décadas huidos, con identidades falsas. El primero aún guardaba, en un parking de Segur de Calafell, el coche donde trasladaron el cadáver de la víctima

La nueva línea de investigación barajaba que el lampista había manipulado la escena del crimen para, precisamente, simular un robo, y despistar así a la Policía. Y de esa forma, manipulando las pertenencias de la víctima, concretamente, su monedero, dejó sus huellas en uno de los tickets que había en su interior.

En la zapatería, los agentes también encontraron la hoja de un cúter con sangre de la víctima, que era similar a los empleados por los lampistas, oficio del ahora imputado por el asesinato, que tiene 75 años. Además, durante el registro de su domicilio, el sospechoso manifestó saber que el arma del crimen había sido precisamente esa. Lo hizo de forma espontánea, sin que nadie le preguntase al respecto. Ahora que todas las piezas encajan, desde el Cuerpo subrayan que durante estos años no han dejado de investigar para poder encontrar nuevos indicios que permitiesen relacionarlo con el crimen, como finalmente han conseguido.