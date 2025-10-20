La trayectoria de las Asociaciones de Vecinas y Vecinos (AVV), que forman parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), es digna de ser reconocida. En estas Asociaciones –más allá de los partidos políticos de izquierda y de los partidos independentistas- se ... concentra el integrismo progresista y el nacionalismo excluyente de la ciudad de Barcelona.

Reivindican la subida de salarios y pensiones, defienden los servicios públicos y rechazan la brecha de género. Luchan contra la avaricia de las empresas inmobiliarias y publicitan el «Stop desahucios. «Sí se puede», dicen. «Nosotros pagamos, nosotros mandamos», concluyen. Conciencian al personal: «Infórmate, reclama, no te resignes». Descubren el secreto del Sistema que nos oprime para así combatirlo: «Los banqueros se asegurarán que nos mantengamos endeudados, la industria farmacéutica… [que] permanezcamos enfermos, los fabricantes de armas… que sigamos yendo a la guerra, los medios de comunicación… [que] no sepamos la verdad y el Gobierno que todo se haga legalmente». Además, reclaman el «No a la guerra» y exigen que se pare el genocidio de Gaza. Finalmente, reivindican e invitan a «vivir plenamente en catalán».

Para bajar la tensión reivindicativa, imparten cursos de yoga, pintura y dibujo, pilates, sevillanas, 'patchwork', 'chi kung', claque, patronaje, 'reiki' con meditación, abdominales hipopresivos y mucho más.

Todo lo que ustedes acaban de leer se puede ver, mirar y fotografiar –para eso y por eso lo han pegado en la pared- en la fachada de una AVV de la ciudad de Barcelona. Propiamente hablando, no se trata de una Asociación de Vecinas y Vecinos, sino de una célula de 'agitprop' izquierdista metomentodo.