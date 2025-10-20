Suscribete a
ABC Premium

El oasis catalán

Metomentodo

Propiamente hablando, no se trata de una Asociación de Vecinas y Vecinos, sino de una célula de agitprop izquierdista

Artículos de Miquel Porta Perales en ABC

Vistas de Barcelona desde el Carmelo
Vistas de Barcelona desde el Carmelo Pep Dalmau
Miquel Porta Perales

Miquel Porta Perales

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La trayectoria de las Asociaciones de Vecinas y Vecinos (AVV), que forman parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), es digna de ser reconocida. En estas Asociaciones –más allá de los partidos políticos de izquierda y de los partidos independentistas- se ... concentra el integrismo progresista y el nacionalismo excluyente de la ciudad de Barcelona.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app