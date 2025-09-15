Suscribete a
tribuna abierta

Egotismo

El nacionalismo catalán padece una variante del egotismo –el egotismo lingüístico o sentimiento enfermizo por la denominada lengua propia- que le lleva a menospreciar cualquier otra lengua

Miquel Porta Perales

Como era previsible, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado un grupo de artículos del decreto 91/2024, de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario.

El quid de la cuestión, que no ha gustado ni al ... nacionalismo catalán ni al converso Salvador Illa y sus acólitos, es el siguiente: el TSJC señala que el español ha de ser también «lengua vehicular», que la lengua autonómica puede ser «el centro de gravedad» de la enseñanza siempre y cuando «no excluya o relegue» el español, y que la cooficialidad «se rija por un patrón de equilibrio e igualdad entre lenguas» de acuerdo con el «equilibrio constitucional y estatuario». Ahí no acaba todo si tenemos en cuenta que el TSJC también anula que el catalán sea la lengua auxiliar prioritaria, o lengua única de acogida, con el alumnado recién llegado a Cataluña.

