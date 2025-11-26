Herida grave tras una explosión casera de un hogar en Gerona

Una mujer ha resultado herida grave y otro hombre herido menos grave tras una explosión casera de un hogar en Gerona.

Los hechos ocurrieron este martes en torno a las 21.30 horas en el municipio de Maçanet de Cabrenys, informa Europa Press.

Hasta ... el lugar se trasladaron efectivos de Emergencias, que llevaron a cabo el traslado de ambos heridos al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Ambos fueron transportados en helicóptero medicalizado.

Asimismo, se activaron tres dotaciones de Bomberos. Al llegar al domicilio, apagaron el fuego del hogar y ventilaron y precintaron la casa.

