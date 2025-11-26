Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno
El tiempo
La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

Herida grave tras una explosión casera de un hogar en Gerona

Hay otro herido menos grave; ambos han sido trasladados al hospital en helicóptero medicalizado

Extinguido el incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena que obligó a evacuar a pacientes y trabajadores

Imagen de archivo de un vehículo del Servicio de Emergencias catalán.
Imagen de archivo de un vehículo del Servicio de Emergencias catalán. ABC

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una mujer ha resultado herida grave y otro hombre herido menos grave tras una explosión casera de un hogar en Gerona.

Los hechos ocurrieron este martes en torno a las 21.30 horas en el municipio de Maçanet de Cabrenys, informa Europa Press.

Hasta ... el lugar se trasladaron efectivos de Emergencias, que llevaron a cabo el traslado de ambos heridos al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Ambos fueron transportados en helicóptero medicalizado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app