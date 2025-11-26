Un incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena obliga a evacuar a pacientes y trabajadores

Un incendio declarado en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores mientras los bomberos trabajan para su extinción. El fuego se ha iniciado sobre las 7.15 horas y los efectivos del Ayuntamiento de Cartagena han ... dado por controlada la situación pasados los 25 minutos de su intervención, según ha informado la alcaldesa Noelia Arroyo. No hay constancia de que existan ni heridos ni fallecidos.

Las primeras informaciones apuntan a que el fuego se originó en la terraza del hospital afectando a uno de los bloques del edificio. Al parecer, el fuerte viento ha propiciado la propagación de las llamas por la fachada exterior dañando al menos a dos plantas de este bloque. Desde las 8.00 horas se está inspeccionando el interior del área afectada para realizar labores de vigilancia y de ventilación en caso de ser necesarias.

Al iniciarse las llamas, personal del propio centro sanitario ha evacuado a los pacientes de este bloque y zonas próximas a estancias más seguras.

Ante el incendio que afecta al Hospital Santa Lucía de Cartagena, pedimos a la población evitar la circulación por carretera en las inmediaciones del centro hospitalario.



Facilitamos así la labor de los servicios de Emergencias.

El incendio ha coincidido con las horas de relevo en diferentes plantas del hospital. Los servicios de Emergencia han pedido a la ciudadanía que eviten circular por las inmediaciones del hospital para facilitar el trabajo de los bomberos y al resto del personal.