Sesión de control al Gobierno
La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

Un incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena obliga a evacuar a pacientes y trabajadores

El fuego se ha iniciado sobre las 7.15 horas y los efectivos del Ayuntamiento de Cartagena han dado por controlada la situación pasados los 25 minutos de su intervención

Un incendio calcina 13 infraviviendas en Leganés, la mayoría habitadas, y obliga a realojar a cuatro personas

Incendio en la fachada del Hospital Santa Lucía de Cartagena
Un incendio declarado en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores mientras los bomberos trabajan para su extinción. El fuego se ha iniciado sobre las 7.15 horas y los efectivos del Ayuntamiento de Cartagena han dado por controlada la situación pasados los 25 minutos de su intervención, según ha informado la alcaldesa Noelia Arroyo. No hay constancia de que existan ni heridos ni fallecidos.

