Evacuados al menos 80 pasajeros de un tren averiado en Tarragona

Un tren de Rodalies en una imagen de archivo.

Los Mossos d'Esquadra y personal de seguridad de Adif han evacuado a unos 80 pasajeros de un tren de Rodalies que se ha averiado en La Selva del Camp (Tarragona), informa Europa Press, que cita fuentes de la Policía catalana y de Renfe.

Los hechos han ocurrido este jueves. Los viajeros han sido escoltados hasta el andén más cercano.

La avería del convoy ha provocado el corte del servicio en la línea R14 de Rodalies, entre Reus y Alcover (Tarragona), ya que se trata de un tramo de vía única.

Protecció Civil ha activado la prealerta del Ferrocat por esta incidencia'.