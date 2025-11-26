Detenido por apuñalar y dejar herido leve a un trabajador de un banco en Salou (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles por la tarde a un hombre de 31 años por presuntamente apuñalar y dejar herido leve a un trabajador de una entidad bancaria de Salou (Tarragona).

Según ha avanzado 'Diari de Tarragona' y confirman fuentes policiales a Europa ... Press, los hechos han sucedido cerca de las 14.45 horas en una entidad de la vía Roma del municipio tarraconense, donde la policía catalana ha detenido al presunto agresor, que padece una posible patología psiquiátrica.

