Cumbre nacional en Viladecans de la transición ecológica de las ciudades

Desde este martes y hasta el 4 de diciembre, Viladecans es la capital de las ciudades españolas que buscan soluciones prácticas para acelerar la transición ecológica en la decimoséptima edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama) que reunirá a cerca de un millar de ... expertos en esta ciudad del Baix Llobregat. Economía circular, infraestructuras verdes, energía, adaptación al cambio climático y movilidad son los ejes los debates de esta cumbre que se celebra por primera vez en Cataluña y también por primera vez en una ciudad que no es capital de provincia.

La elección de Viladecans para la XVII edición de Conama Local, bajo el lema 'Conecta. Actúa. Transforma', supone la guinda de la celebración del Green Leaf 2025, un reconocimiento europeo que posiciona a la ciudad como líder en sostenibilidad entre las urbes medianas. Este martes, cerca de 300 expertos se han congregado en la jornada inaugural del congreso, uno de los principales foros de debate sobre sostenibilidad en España. El encuentro, organizado por la Fundación Conama en colaboración con el Ayuntamiento de Viladecans y la Diputación de Barcelona, reúne hasta el jueves 4 de diciembre a especialistas de administraciones y entidades para impulsar soluciones frente a los retos ambientales.

El evento pone sobre la mesa la necesidad de colaboración, innovación y compromiso de todas las administraciones para abordar la transición climática. En el congreso, Viladecans mostrará las acciones por la que es ciudad Green Leaf y su alcaldesa, Olga Morales, ha confesado en su discurso inaugural que «espera recibir inspiración para transformar las ciudades, que es donde pasan las cosas». «Los retos globales se construyen con diligencia local e inteligencia municipal», ha apuntado por su parte Antonio Lucio, presidente de la Fundación Conama.

De lo global a lo local

La primera sesión plenaria titulada '¿Cómo hacemos realidad los compromisos?', ha hecho un balance de los principales resultados de la cumbre del clima celebrada recientemente en Belém (Brasil) y su traslado al ámbito local. «Valorar la COP30 es un pulso entre lo que se ha podido avanzar con dificultad y lo que queda por hacer con urgencia», ha apuntado Iñaki Gili Jáuregui, responsable de proyectos estratégicos de la Oficina de Cambio Climático de la Generalitat de Cataluña.

A pesar de ello, Elena Pita, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha afirmado que el Acuerdo de París está funcionando, ya que las señales políticas que lanza la COP han permitido que haya una reducción de gases de efecto invernadero de un 12%. «La manera de enfrentarnos a este reto no puede ser otra que la multilateral», ha asegurado. Por ello, «la importancia de aproximar a la ciudadanía en la acción contra el cambio climático, a pesar del contexto político global desfavorable», ha agregado Sonsoles Letang Jiménez de Anta, directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat de Cataluña.

Ante este panorama, «tenemos el reto de que todo lo que se habló en la COP se traduzca en este congreso en medidas reales», ha subrayado Marc Serra, presidente del Área de Acción Climática y Transición Energética de la Diputación de Barcelona, que ha elaborado 'Municipios por el Clima', una herramienta digital para conocer la evolución de las emisiones de dióxido de carbono del consumo energético y de la generación renovable, municipio a municipio en los últimos 20 años. En ese sentido, Pablo Barnechea, director de Clima y Mercado de la Sostenibilidad de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), ha hablado sobre la imposibilidad de implementar las políticas globales de acción climática sin los municipios, ya que necesitan información, colaboración y gobernanza.

La energía como motor de la transición

El desarrollo de las energías renovables para terminar con el uso de los combustibles fósiles es una de las claves en el camino de la transición energética, que plantea diversos retos como el uso de más espacio en el territorio. Anna Camp, directora del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), ha presentado el Plan Territorial Sectorial para la Implantación de Energías Renovables en Cataluña (Plater) que tiene como finalidad ordenar las energías eólicas y fotovoltaicas en el territorio catalán para conseguir los ambiciosos objetivos de soberanía energética previstos para el año 2050.

El programa de actividades incluye más de una cuarentena de sesiones técnicas, debates y espacios de intercambio sobre cuestiones esenciales como la salud y el cambio climático, la adaptación de la costa al cambio climático, la gestión de residuos y la renaturalización de entornos urbanos, entre otros. Se prevé que durante los tres días del Congreso cerca de un millar de especialistas compartirán conocimiento técnico, experiencias y metodologías.