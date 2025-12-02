Suscribete a
Cumbre nacional en Viladecans de la transición ecológica de las ciudades

El municipio del Baix Llobregat es el primero que acoge el congreso español del medio ambiente sin ser capital de provincia

Viladecans celebra ser Hoja Verde Europea 2025 y una de las «ciudades esperanza»

La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, este martes en la inauguración del Congreso
La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, este martes en la inauguración del Congreso ABC
Juan Carlos Valero

Barcelona

Desde este martes y hasta el 4 de diciembre, Viladecans es la capital de las ciudades españolas que buscan soluciones prácticas para acelerar la transición ecológica en la decimoséptima edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama) que reunirá a cerca de un millar de ... expertos en esta ciudad del Baix Llobregat. Economía circular, infraestructuras verdes, energía, adaptación al cambio climático y movilidad son los ejes los debates de esta cumbre que se celebra por primera vez en Cataluña y también por primera vez en una ciudad que no es capital de provincia.

