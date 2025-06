Collboni: «Estoy dispuesto a bajar los impuestos a través del IBI retocando la fiscalidad turística»

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), considera que asumir la vicepresidencia de Eurocities, la red más influyente de grandes ciudades europeas, «refuerza el liderazgo internacional de Barcelona», «es un orgullo para la ciudad» y «la sitúa en el centro de las decisiones clave de la agenda urbana europea». Así lo ha declarado en el programa 'Converses' de Cope Cataluña, en el que el alcalde ha recordado que «nunca antes» el primer edil de la ciudad había llegado a tener un cargo de esta responsabilidad. «Es un orgullo para la ciudad y demuestra que volvemos a tener el papel de ciudad europeísta que contribuye a la construcción de la Unión Europea», ha señalado este sábado.

Collboni ha explicado que la vicepresidencia de Eurocities representa un paso decisivo en la proyección internacional de la ciudad y su capacidad para influir en ámbitos cruciales como la vivienda: «Aprovecharemos la fuerza de Eurocities para conseguir más recursos para construir vivienda social en las ciudades». Y ha subrayado el valor simbólico e institucional del nombramiento, avanzando que, si se confirma la hoja de ruta prevista, «Barcelona podría alcanzar la presidencia de la red en 2027, algo inédito hasta ahora».

En otro orden de cosas, el alcalde ha apuntado que en cuestión de semanas se podría cerrar un acuerdo para flexibilizar la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones, vigente desde 2018. Collboni ha dejado entrever que esta flexibilización cuenta con el apoyo de Junts, grupo municipal con el que estaría negociando un acuerdo definitivo. A cambio, los independentistas propondrían una rebaja del IBI, algo a lo que el alcalde socialista se ha mostrado abierto, siempre que se compense la reducción fiscal aumentando la tasa turística.

«Estoy dispuesto a bajar los impuestos a familias y pymes a través del IBI, retocando la fiscalidad turística», ha señalado en el programa de Cope. En este sentido, ha recordado que «hasta ahora y gracias a la tasa turística se ha podido congelar impuestos». Collboni considera que esta vía es justa y sostenible: «Es bastante razonable que quien nos visite contribuya a los servicios que utiliza», ha añadido.

Menos cruceros

El líder del PSC en Barcelona también ha confirmado que el Ayuntamiento trabaja con el Puerto «en la supresión de dos terminales de cruceros, para evitar la masificación turística del centro histórico». Y sobre el endurecimiento de la ordenanza de civismo que se aprobará antes del verano, ha apuntado que «el nuevo texto duplicará o triplicará muchas sanciones y permitirá actuar con mayor eficacia contra comportamientos incívicos como la suciedad, el abandono de muebles o la mala gestión de residuos».

Finalmente, el alcalde ha expresado su apoyo total a la continuidad del Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuito de Montmeló y ha cargado contra Madrid por organizar una prueba alternativa. «Esto que se ha explicado en Madrid que quieren hacer es un despropósito. No se aclaran, tienen informes de la Policía Municipal que dicen que no se puede hacer. No funcionará», ha augurado.