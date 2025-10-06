'Bob Pop' se postula como alcaldable por Barcelona y sucesor de Colau

«A mí encantaría estar en una alcaldía con Ada [Colau]. Pero si Ada no está, ¿por qué no voy yo y me presento? Yo me someto a todos los procesos participativos de la organización, tanto internos como externos. Me pongo en manos de ... los Comuns, de las primarias y de todo».

Con estas palabras, el comunicador y escritor 'Bob Pop' se ha postulado este lunes como alcaldable de Comuns en Barcelona, partido al que respaldó en 2023 cerrando la lista de Colau. «Se pueden cambiar cosas. No tengo nada que perder», ha señalado.

En declaraciones a la cadena SER, 'Bob Pop' ha asegurado que quiere «hacer política» en la capital catalana y hacerlo como líder de Comuns, partido en el que milita y que todavía no ha abierto el proceso de selección del candidato a la alcaldía de Barcelona.

El comunicador ha defendido la política municipal que llevó a cabo Ada Colau al frente del ayuntamiento, entre 2015 y 2023, y ha sugerido que no está a favor del actual primer edil barcelonés, Jaume Collboni (PSC).

«Hacer política desde una ciudad como Barcelona podría estar muy bien», ha dicho Roberto Enríquez, que es el nombre real de 'Bob Pop'. Su programa electoral, ha avanzado, se resumiría en una frase: todo lo que sea necesario no será un negocio.

Se ha preguntado si el cargo institucional, en caso de que, primero, fuera el candidato, y luego, alcalde, podría ser compatible con la televisión y el teatro. «Probablemente, no, ¿entonces de qué vivo?», se ha planteado. «Me gustaría entrar en política pero seguir haciendo mis cosas», ha zanjado.

🗣️ Bob Pop: "Si llegara a ser alcalde, lo primero que haría sería explicar qué puedo y qué no puedo hacer" pic.twitter.com/fbLJ72s5q3 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) October 6, 2025

Tras la salida de Colau del ayuntamiento, una vez que Collboni se hizo con el consistorio en 2023, Comuns quedó en manos de Janet Sanz, mano derecha de aquella. Pero hace unas semanas, Sanz anunció que dejaba la primera línea política, incluyendo el acta de concejal en Barcelona.

El vacío que deja Colau en la formación hace que la carrera por sustituir a quien fuera alcaldesa durante ocho años no haya hecho más que empezar. Gerardo Pisarello, ahora diputado en el Congreso y antes en el ayuntamiento, es el mejor situado para tomar el relevo de Colau.