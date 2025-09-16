Los últimos trabajos de Fernando Franco y Judith Colell, entre las diez películas españolas que se estrenarán en la 70 Seminci

Escena de 'Subsuelo', la película de Fernando Franco que se estrenará en Seminci

La Semana Internacional de Cine de Valladolid sigue sumando nombres españoles a su programación tras haber anunciado que la inauguración oficial correrá a cargo de Isabel Coixet, cuya película 'Tres adioses' competirá por la Espiga de Oro. Dieciséis largometrajes de ficción, animación y no ficción (incluida la película de inauguración) y trece cortometrajes de producción nacional participarán en la 70 edición del festival. De ellos, diez supondrán un estreno mundial, según ha detallado la organización en un comunicado. También está previsto que se sumen próximamente dos producciones españolas inéditas más en la Sección Oficial, una de las cuales clausurará el certamen el 1 de noviembre.

La selección de largometrajes incluye los estrenos mundiales de las nuevas películas de Fernando Franco ('Subsuelo') y Judith Colell ('Frontera'), junto a los primeros largometrajes de Carlos Saiz ('Lionel'), Lucía Aleñar ('Forastera,' premio Fipresci en Toronto) y Carlos Solano ('Leo & Lou'). El estreno nacional de 'Cuando un río se convierte en mar,' de Pere Vilà Barceló, ficción premiada en el Festival de Karlovy Vary, refuerza la presencia del cine nacional en esta edición.

En su apuesta por las nuevas voces del cine español, que incluye a los cineastas Gabriel Azorín ('Anoche conquisté Tebas'), María Ruido ('La fábrica y el sexo'), Ana Serret ('Apuntes para una ficción consentida') y Candela Sotos ('Yrupê'), que transitan entre el ensayo, la historia y la ficción.

El programa también presenta dos películas de animación española contemporánea que abordan problemas sociales actuales como 'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra, que refleja los desahucios a través de los ojos de una niña, y 'Bella', de Manuel Martín y Amparo Martínez Barco, centrada en la violencia machista.

Cierran el listado los documentales 'David Delfín. Muestra tu herida', dirigido por César Vallejo, Ángela Gallardo y Rafael Muñoz, que retrata la figura del fallecido diseñador de moda; 'Las gafas de Isabel Coixet', firmado por Santiago Tabernero; 'Este cuerpo mío', ópera prima de la actriz Carolina Yuste junto a Afioco Gnecco, que aborda la identidad trans, y 'Pendaripén. La historia silenciada del pueblo gitano', de la mano de Alfonso Sánchez.

El festival acogerá además en primicia la proyección de la serie 'Yakarta', la nueva colaboración del creador de cine y televisión Diego San José y el actor Javier Cámara tras 'Vota Juan'.