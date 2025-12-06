Suscribete a
Norris y Verstappen se juegan la pole en la batalla final por el título

El Sorteo de lotería del Día de la Constitución deja un primer premio de 1.300.000 euros en Valladolid

La suerte también se ha repartido por lugares de Las Palmas, Cuenca, Segovia, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza

Galería: Así luce ya Castilla y León esta Navidad

Administración de lotería en una imagen de archivo
Administración de lotería en una imagen de archivo Ep

Valladolid

El primer premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución, correspondiente al número 94.703, ha otorgado 1.300.000 euros al décimo, entre ellos uno vendido en Valladolid capital, concretamente en la administración 85795 situada en el número 27 bis de la calle ... Villabáñez.

