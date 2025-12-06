El Sorteo de lotería del Día de la Constitución deja un primer premio de 1.300.000 euros en Valladolid

El primer premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución, correspondiente al número 94.703, ha otorgado 1.300.000 euros al décimo, entre ellos uno vendido en Valladolid capital, concretamente en la administración 85795 situada en el número 27 bis de la calle ... Villabáñez.

En esta ocasión la fortuna se ha repartido también entre las siguientes poblaciones: Mercalaspalmas (Las Palmas), Tarancón (Cuenca), Torrecaballeros (Segovia), Sevilla, El Medano (Santa Cruz de Tenerife) y Cadrete (Zaragoza).

