Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

Segovia tiene reserva de agua potable para un mes y el Ayuntamiento prohíbe regar parques y jardines

El Consistorio negocia con la CHD una solución, aunque asegura que, por el momento, la respuesta ha sido «decepcionante»

El Ayuntamiento de Segovia emitirá 12.000 tarjetas de 50 euros para dinamizar el consumo local

Segovia tiene reserva de agua potable para un mes y el Ayuntamiento prohíbe regar parques y jardines
ABC

ABC

Segovia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Segovia estima que las reservas de agua potable que surten a la ciudad, a través de los embalses de Pontón Alto y Puente Alta y el acuífero de Madrona, pueden cubrir la demanda de agua de boca durante un mes, ... si las condiciones meteorológicas siguen sin lluvias, por lo que ya ha prohibido el riego de parques y jardines con agua procedente de la red municipal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app