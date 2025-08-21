Realojadas seis poblaciones afectadas por los incendios en León

La evolución de los incendios de Fasgar y Barniedo de la Reina (León) han permitido el realojo de los habitantes de seis localidades de la provincia, aunque aún quedan 1.518 vecinos desalojados y dos poblaciones confinadas con 54 habitantes.

En concreto, en el incendio de Fasgar pueden volver a sus casas los habitantes de Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente, mientras que en el de Barniedo lo pueden hacer los de la localdiad de Valverde de la Sierra, informa Ep.

Así lo ha explicado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del CECOPI matinal que se ha mantenido y en la que se ha abordado la situación de los incendios en la provincia.

Diego ha señalado las «buenas noticias» que supone que se haya procedido al realojo de estas seis localidades en lo que supone una evolución «positiva», ya que se va «desescalando» lo que tiene que ver con los desalojos.

«Vamos mejorando esa situación, con lo cual estamos en este caso de alguna forma viendo un poco la luz en lo que es la recuperación de la normalidad en cuanto a los pueblos se refieren», ha apuntado.

Evolución

En concreto, ha detallado que el incendio de La Cabrera es «tranquilo», el perímetro se ha estabilizado durante la noche, sin grandes avances y la previsión de reproducciones durante, aunque seguramente las haya, con los medios en sus posiciones y sus tareas encomendadas posiblemente se vaya «hacia una liquidación del incendio».

En la zona Yeres de ese incendio también la evolución es muy favorable y ahora mismo no existe ningún riesgo para las poblaciones, ha explicado el delegado de la Junta.

En el incendio de Fasgar, se sigue trabajando «de forma insistente» en la zona norte, con puntos activos, con medios terrestres y aéreos. En la otra parte, en la zona de Omaña, ha «mejorado sustancialmente».

Por lo que se refiere al incendio de Anllares y que se ha ido dirigiendo hacia la zona del Valle de Fornela, durante la noche se consiguieron controlar las reproducciones y el perímetro no tiene mucha actividad, pero hay riesgos de reproducciones y se trabaja «sobre todo para evitar que penetre más en lo que es el Valle de Fornela» y para su «liquidación» para posteriormente una «vigilancia activa».

El fuego de Paradiña, que afectó a la zona de Villafranca y también Cacabelos, tiene el perímetro estabilizado y cuenta con una vigilancia también permanente. En el incendio de Gestoso, el que afecta a Oencia, se trabajando sobre todo con contrafuegos, está «más o menos» controlado el perímetro y lo que se trabaja fundamentalmente es para que «no haya miedo a esa extensión del fuego», para lo que además de los contrafuegos se utilizan maquinaria y medios aéreos.

Por su parte, el de Castrocalbón ya se encuentra con vigilancia en el perímetro «pero se puede entender que está bien con una serie de retenes por si acaso hay algún tipo de reproducción» y en el de Barniedo de la Reina, en la zona de Picos de Europa, también se ha trabajado con contrafuegos durante la noche, con un pronóstico positivo, mejor que el de ayer, sin frentes que amenacen a una ampliación o evolución del incendio. En el mismo trabajan medios aéreos y maquinaria pesada.

El de Canalejas, que ya en la zona de Almanza y que iba hacia Guardo, el perímetro está ya cerrado y en el de La Baña se analiza cómo evoluciona esa zona porque llega el incendio de la zona de Sanabria (Zamora) y puede haber alguna evolución que «preocupe», aunque parece que el viento favorece y eso «limita» las posibilidades de que penetre hacia la zona de La Baña.

«Los pronósticos nos dicen que vamos a tener más viento esta tarde y nos va a permitir también trabajar de una forma, vamos a decir, más eficaz y más eficiente en la lucha contra el incendio», ha añadido Eduardo Diego.

Actuaciones

Por otra parte, el delegado territorial de la Junta en León ha agregado que se sigue trabajando en el control de las aguas de las diferentes localidades afectadas por los incendios así como en recabar aquellas solicitudes y peticiones por parte de los ganaderos para forraje, piensos y agua.

Hasta el momento se han cursado ya 71 solicitudes y ha insistido en que se tienen que hacer a través del teléfono del Servicio Territorial de Agricultura, el 987 58 35 91, y la respuesta se produce en un margen de 24 a 48 horas.

Además, se trabaja en las necesidades de vivienda de aquellas personas que han pedido la suya, ha explicado Diego, quien ha concretado que ahora mismo hay nueve viviendas localizadas entre los ayuntamientos de Castrocalvón, Quintana y Congosto y en Oencia, y se sigue trabajando en la localización de aquellos inmuebles que han sido arrasados por el fuego y aquellas personas que han perdido su vivienda.

«Trabajamos en darles esa vivienda durante el tiempo en el que dure la restauración o rehabilitación de su vivienda, también por parte de la Junta de Castilla y León», ha apuntado el delegado de la Junta, quien ha incidido en que este jueves se han publicado en el Boletín Oficial las líneas de colaboración y ayudas por parte de la Junta, en este caso destinadas a 113 poblaciones de 36 municipios donde se tiene, de alguna forma, constatado que el fuego y los incendios han tenido su efecto.

No obstante, ha aclarado que esta lista se podrá completar en días sucesivos con aquellas otras poblaciones que puedan ser afectadas o hayan sido afectadas por los incendios.

El delegado de la Junta ha asegurado que siguen trabajando y ha expresado su agradecimiento a la colaboración por parte de todos los servicios de extinción de incendios de otras comunidades autónomas, provincias, instituciones y administraciones. «Nos posibilita que ahora mismo estemos en una situación más favorable, que veamos que el trabajo que se viene desarrollando tiene su efecto», ha concluido.