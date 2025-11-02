PackBenefit: un «granito de arena» en la lucha contra el plástico

Alrededor de 150 años en el caso de una bolsa; 200, en el de las pajitas ó 500 si se trata de una botella. Son los años que aproximadamente tardan en desintegrarse los plásticos con que están hechos elementos que se cuelan en el día ... a día. Y es que ese envase se descompone en pequeños plásticos y así una y otra vez hasta que pasan años y más años, decenios, siglos... y se produce su completa 'desaparición'. Tras de sí, un rastro de contaminación al que se trata de poner coto.

En ese empeño, aportando «un granito de arena en la lucha contra el plástico» en Packbenefit se embargaron hace ya más de un decenio. Y ahora ese proyecto que nació en 2013 ha ampliado instalaciones, con lo que duplica su capacidad de producción, y también plantilla. De los 80 empleados que tenía, a los 150 tras poner en marcha la nueva planta en Aldeamayor de San Martín, al pie de la autovía Valladolid-Segovia (A-601) y a tan solo unos kilómetros de la capital del Pisuerga.

Especializada en el diseño y fabricación de envases sostenibles y compostables para la industria alimentaria. La economía circular, la innovación tecnológica y el respeto por el medio ambiente basan la labor de esta compañía, que ya ha sido reconocida a nivel nacional e internacional como uno de los líderes del sector en packing ecológico.

Y es que desde Valladolid, estas envases ponen rumbo ya a una decena de países en los que sirven los alimentos literalmente en bandeja ecosostenible y compostable. Y el objetivo ahora, tras esta inversión de 28 millones de euros para ampliar sus instalaciones, es ganar más mercados para estos recipientes.

Ya están en casi toda Europa. En países del entorno más cercano como Portugal o Francia, pero también más alejados, como Polonia o Reino Unido. Eso sí, acusan no ser aún tan profetas en su tierra, pues todavía no venden tanto en España, como reconocía el CEO de PackBenefit, Manuel Guerrero, en la inauguración de las nuevas instalaciones.

La ampliación jugará un «papel» clave como «motor de crecimiento internacional, valoraba también el presidente de la compañía, Rob Harris.

¿Y cómo son? ¿Qué hace diferentes a estos envases? Pues que sin plástico de por medio en recipientes que durante años se ha estado acostumbrado a este material, están hechos con fibras naturales de árboles certificados.

Una clara apuesta por la «sostenibilidad» en el sector del embalaje ('packing') lanzada desde Valladolid y que «ahora tiene una resonancia mundial» gracias estas bandejas moldeadas para alimentaos. «Esto nos permite llegar a muchos más mercados y tener un crecimiento importante desde aquí, desde Valladolid», según el dirigente de la compañía. Un proyecto, destaca, «muy emocionante para todos» porque invierten en Castilla y León, crecen e impulsan el mercado laboral, según recoge Ical. «Queremos seguir creciendo desde aquí, demostrando que la sostenibilidad y la tecnología pueden ir de la mano y tener sello castellano y leonés», recalcaba Guerrero en la inauguración de la ampliación de las instalaciones.

Todas las inversiones, destacan desde la firma vallisoletana, se han dirigido hacia un modelo ambiental sostenible para el planeta, a través de envases que están hechos con fibras naturales, que vienen de árboles certificados, una patente de la empresa, una innovación, en esa lucha contra el plástico, «que no es bueno para el medio ambiente».

«Trabajamos cada día para hacer mejor el planeta y para mejorar la vida de las personas, ofreciendo bioenvases sostenibles y seguros hechos con materiales naturales», recalcan desde la firma, convencidos de que «el futuro inmediato de los bioenvases de alimentación pasa por ofrecer soluciones prácticas y, sobre todo, inocuas para el medio ambiente». «Hoy todo es degradable, algo puede ser reciclable pero muy poco aún puede ser compostable», valoran sobre sus productos.

Un proyecto que, según el portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presente en la inauguración de la ampliación de las instalaciones, «refleja la dirección por la que apuesta» la Comunidad en generación de riqueza y empleo, así como en innovación, desarrollo tecnológico, sostenibilidad y apertura de nuevos mercados en el exterior.