Muere un hombre de 66 años en un incendio en Villarejo de Órbigo (León)

Un varón de 66 años ha fallecido este jueves tras producirse un incendio en Villarejo de Órbigo (León), iniciado a las 17.58 horas. El hombre fue localizado con quemaduras e inconsciente sobre las 19.30 horas en una finca rústica situada entre una residencia de ancianos y el cementerio, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Tras recibir una llamada de la Guardia Civil de León que solicitaba asistencia sanitaria para el varón, la sala del 1-1-2 informó a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil y un equipo médico de Benavides de Órbigo.

Además, se encontraban trabajando en el lugar efectivos de la Guardia Civil de León, de Medio Ambiente y Bomberos de la Diputación de León.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón de 66 años. Fuentes de la Junta de Castilla y León aclararon a Ical que el incendio, pese a la información inicial, no era forestal sino urbano, si bien el operativo de la Comunidad intervino para ayudar en las labores de extinción.

Según datos de la plataforma de incendios Inforcyl, el fuego se ha originado a las 17.58 horas por causas que se investigan y en el lugar se ha desplegado un operativo formado por seis medios. En concreto, dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y una autobomba.