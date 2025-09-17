Casi un millón de euros de inversión en un vallado para proteger al lince ibérico en Palencia

La estrategia de conservación del lince ibérico en Palencia se afina: un nuevo vallado buscará evitar atropellos de este felino y de otra fauna, tal y como ha anunciado este miércoles la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. A través de la Fundación Patrimonio Natural, ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado la ejecución de un vallado perimetral en la carretera P-405, en el mismo área de reintroducción del lince ibérico en el Cerrato Palentino, con una inversión de 963.901 euros.

Esta actuación proporcionará una protección a ambos lados de la carretera durante unos 6 kilómetros de longitud, y se acompañará de la construcción adicional de un paso de fauna en el tramo vallado. «Este cerramiento permitirá encauzar a los animales a las obras de drenaje existentes, posibilitando la permeabilidad entre territorios e impidiendo la fragmentación del hábitat para el conjunto de la fauna, reduciendo así los atropellos de ejemplares silvestres, entre ellos, el lince ibérico, lo que mejorará, en definitiva, la seguridad de la vía», ha indicado la Junta.

El tramo se ha seleccionado en función de la calidad del hábitat colindante con la carretera, así como después del análisis histórico de atropellos de mamíferos en dicha vía y con especial atención a los linces liberados este año.

Esta medida llega tras confirmarse la muerte de al menos dos de ellos ('Vouga' y 'Vuelvepiedras') este pasado agosto, la hembra por atropello y el macho, ahogado en el Canal de Villalaco, a la altura de la localidad palentina de Venta de Baños.

Si bien este tramo de la carretera P-405 se considera el de mayor prioridad a la vista de los estudios realizados, desde la Junta también se ha indicado que se está trabajando en la redacción de un nuevo proyecto de vallado en la P-412, en un tramo de unos 2 kilómetros de longitud donde ya murió atropellada una de siete los ejemplares liberados este año, 'Vouga', que corría en libertad desde abril y con la que chocó un vehículo entre las localidades palentinas de Villalaco y Cordovilla la Real.

Con esta inversión, la Junta ha querido remarcar su compromiso con el proyecto de reintroducción del lince en el Cerrato Palentino con inversiones en infraestructuras preventivas para reducir los riesgos de mortalidad de los mismos. El atropello es la principal amenaza de muerte de estos animales, junto con los canales y balsas de riego, afirman.