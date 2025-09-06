León recrea una manifestación sufragista en su 'vuelta' a mediados del siglo XIX

La ciudad de León acogió este domingo la recreación de una manifestación sufragista dentro de los actos programados con motivo de la IV edición de la Feria Modernista organizada por la Fundación Obra Social de Castilla y León y el Museo Casa Botines de Gaudí.

Las mujeres participantes, ataviadas con ropa de la época, recorrieron diversas calles de la ciudad y el entorno de la Casa Botines de Gaudí, acabando en el parque del Cid, bajo el lema '¡Atrévete a ser libre!'. La cita busca rememorar las manifestaciones protagonizadas por mujeres que, desde mediados del siglo XIX, alzaron la voz por el derecho al sufragio.

Inspirada en la Declaración de Seneca Falls de 1848, el primer gran manifiesto feminista redactado en Estados Unidos, la actividad convirtió las calles del entorno del Museo en escenario de una reivindicación simbólica de la lucha por la igualdad de derechos. Esta recreación complementa la exposición temporal 'La conquista del voto', que se puede ver en el Museo Casa Botines de Gaudí.

Música y poesía

La IV Feria Modernista de León tiene otros atractivos en esta jornada de sábado. La mañana se completa con un espectáculo de magia infantil, talleres educativos, cuentacuentos, teatro, artesanía, conciertos y una cata de quesos.

Ya por la tarde, habrá diversas demostraciones de artesanía, photocall modernista, lectura de poemas de Rubén Darío, concierto del grupo británico Valmuz y cena modernista en la plaza de San Marcelo amenizada por una pianista que interpretará en directo piezas de autores como Chopin, Debussy y otros compositores vinculados al universo sonoro del cambio de siglo. Una cuidada selección musical que acompañará la cena y evocará la elegancia de los salones modernistas, donde el arte y la sensibilidad estética formaban parte esencial del estilo de vida.