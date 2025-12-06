A qué hora es el encendido de luces de Zamora hoy y dónde están las calles iluminadas y el gran árbol

El alumbrado vuelve a ser uno de los principales protagonistas de la Navidad en Zamora este 2025. Desde el Consistorio remarcan que «casi todas las asociaciones de la ciudad» han colaborado en la celebración, que abarcara los diferentes barrios. Volverán las tradiciones, como las visitas ... al belén municipal de la iglesia de la Magdalena, pero también llegarán novedades para avivar las fiestas. El alumbrado no se quedará atrás y seguirá jugando un papel clave para el disfrute. Además, este año contará con la novedad de la incorporación de tres 'puntos selfie'. Fecha de comienzo, calles iluminadas, presupuesto… Todos los datos revelados pueden leerse abajo.

Horario del encendido de las luces en Zamora 2025

Las luces de la plaza Mayor se encienden desde las 18:00 hasta las 0:30 los días laborables, mientras que los fines de semana, festivos y víspera de Reyes será hasta las 05:00.

Calles iluminadas esta Navidad en Zamora

Unos 200.000 puntos de luz LED y doce kilómetros lineales, dos más que el año pasado año, conforman la iluminación navideña instalada por el Ayuntamiento. Las luces se distribuyen principalmente por el centro comercial, el casco antiguo, el ensanche y los principales accesos a la ciudad. Algunas de las principales vías iluminadas serán las calles Sancho IV y Alfonso IX, la avenida Príncipe de Asturias y la plaza de Sagasta. Al igual que el pasado año, la plaza Mayor albergará uno de los adornos más fotografiados, ya que ha vuelto a instalarse el alumbrado con la palabra 'ZAMORA', en palabras del teniente alcalde y concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana de Zamora, David Gago, «un clásico» que el Ayuntamiento no contempla alterar.

Los lugares preparados para hacerse 'selfies' con el alumbrado son la calle Viriato, que contará con un sobre abierto; la plaza Fray Diego de Deza, donde se situarán unos renos en los que se puede meter la cabeza en lugar de sus caras y la plaza Maestro Haedo, con una bola de Navidad en cuyo interior se podrá sentarse.

Volverán también a iluminarse los barrios zamoranos, este 2025 con algunas sorpresas respecto a años anteriores. La iluminación llegará a San Isidro, San Lázaro, La Vaguada, Pantoja, La Alberca, Cabañales, Sepulcro, San José Obrero, San Frontis, Pinilla, Los Bloques y Vistalegre.

Arcos luminosos en las calles

Según Gago, el actual contrato de iluminación, en vigor hasta las Navidades 2027-2028, supuso duplicar la inversión destinada a la decoración festiva. En total, estas fiestas se encenderán más de 200.000 puntos de luz, distribuidos en un tendido de doce kilómetros de 'LED', dos más que en 2024.

Habrá 114 arcos luminosos y cinco rótulos de 'Felices Fiestas' hechos también con tecnología LED y 'microled' de bajo consumo.

¿Dónde estará el árbol de la Navidad en Zamora?

La plaza Mayor vuelve a ser el lugar elegido para la instalación del gran árbol de Navidad de la ciudad. Se trata de un adorno transitable de 17 metros de altura y medio millón de puntos de luz LED. Allí la capital del románico hará gala de su nombre, que se podrá gracias a las ya citadas letras luminosas.

Por lo demás, la plaza Mayor mantendrá la esencia del pasado año, pero para dar dinamismo habrá algunas variaciones, como un cambio en la música.