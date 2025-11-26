Desalojada una planta industrial de Boecillo a causa de un incidente químico

Una planta industrial ubicada en la calle Juan Gil de Zamora del Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid) ha sido desalojada en la tarde de este miércoles debido a un incidente de naturaleza química. Según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y ... León 1-1-2, el suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.30 horas cuando desde la propia industria se dio aviso del mismo.

La planta ha sido evacuada y no se ha registrado ningún herido. Desde la sala de Operaciones del 1-1-2, se ha dado aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que coordinó el incidente. También se ha informado a Delegación del Gobierno, Bomberos de Diputación de Valladolid y Guardia Civil.

