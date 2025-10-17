Suscribete a
«Delibes debe ser de todos y su casa debe estar a disposición de todo el mundo que lo quiere y lo admira»

El presidente de la Junta y la familia del escritor inauguran en el Palacio Licenciado Butrón de Valladolid un espacio donde se reúnen alrededor de 10.000 enseres y objetos personales del autor

Su mecedora, su querida biblioteca, su austero dormitorio... así es la Casa Museo Delibes

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco posa en la primera estancia de la Casa Museo, que recrea la sala de estar de la vivienda del escritor
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco posa en la primera estancia de la Casa Museo, que recrea la sala de estar de la vivienda del escritor ICAL
Henar Díaz

Valladolid

El «inmenso legado literario y humano» de Miguel Delibes, una de «las figuras más universales de la lengua española», en palabras del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es desde hoy más accesible. Su Casa Museo, anhelo y desvelo de la Fundación nacida ... tras la muerte del autor vallisoletano para promover la obra y los valores que defendió, ya es una realidad. Su apertura se produce quince años después de su fallecimiento y tras innumerables vaivenes administrativos en la búsqueda de la ubicación ideal para tan deseado proyecto, que ha encontrado finalmente sede en el Palacio Licenciado Butrón de Valladolid y que exhibirá a partir de ahora exhibirá alrededor de 10.000 enseres y objetos personales del escritor.

