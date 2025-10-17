Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Sonia Bermúdez recupera a Jenni Hermoso para la selección española para jugar las semifinales de la Nations League

Su mecedora, su querida biblioteca, su austero dormitorio... así es la Casa Museo de Miguel Delibes

Abre hoy sus puertas, quince años después de la muerte del autor vallisoletano y coincidiendo con el 105 aniversario de su nacimiento

Fallece el escritor Ramón García Domínguez, biógrafo de Miguel Delibes

Entrada al Palacio Licenciado Butrón, que acoge la Casa Museo Miguel Delibes
Entrada al Palacio Licenciado Butrón, que acoge la Casa Museo Miguel Delibes ro
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay varias fechas significativas en el mes de octubre para la familia Delibes. Fue un 10 de octubre (de 1941) cuando un jovencísimo Miguel Delibes comenzó a trabajar como caricaturista en 'El Norte de Castilla', y un 20 del mismo mes (de 1999) cuando ... recibió el Premio Nacional de Literatura en la modalidad narrativa por la que sería su última novela, 'El hereje'. Pero la más especial es la que data su natalicio, un 17 de octubre de 1920.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app