Su mecedora, su querida biblioteca, su austero dormitorio... así es la Casa Museo de Miguel Delibes

Hay varias fechas significativas en el mes de octubre para la familia Delibes. Fue un 10 de octubre (de 1941) cuando un jovencísimo Miguel Delibes comenzó a trabajar como caricaturista en 'El Norte de Castilla', y un 20 del mismo mes (de 1999) cuando ... recibió el Premio Nacional de Literatura en la modalidad narrativa por la que sería su última novela, 'El hereje'. Pero la más especial es la que data su natalicio, un 17 de octubre de 1920.

Desde hoy, cuando se cumplen 105 años del nacimiento del autor vallisoletano, el 'clan' Delibes tiene un motivo más para la celebración, pues se hace realidad la que fue una de las principales aspiraciones de la Fundación creada en 2011, un año después de la muerte del novelista español -nunca quiso que fuera en vida- para mantener promover su obra y mantener vivo su legado y los valores que promovió. Después de varios años de zozobra -no se encontraba la sede ideal-, el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, «cogió el toro por los cuernos» y hoy ve la luz la Casa Museo Delibes.

Ocupa parte de la planta baja del Palacio Licenciado Butrón de Valladolid, sede actual del Archivo de Castilla y León, y el espacio que más llama la atención es el que recrea las tres estancias más relevantes de la que fue su última vivienda en la vallisoletana calle Dos de Mayo: el salón, el despacho y su dormitorio. Horas antes de su inauguración por parte del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ABC recorre junto a Germán Delibes, el tercero de sus hijos y actual presidente de la Fundación, y la mujer de este, Pepi Caballero, quien fuera secretaria del escritor, un espacio que en opinión de ambos ha quedado «muy digno», con «ambientes muy logrados» que «no» le cuestan «identificar con la que fue la casa de su padre.

Las tres estancias se sitúan frente a una 'línea de vida', uno de las ideas del proyecto que más ha gustado a Germán, pues recoge los hitos más significativos del autor de 'El Camino', entre ellas la fecha en la que pronunció su discurso de ingreso en la Real Academia Española, muy próxima a la muerte de su mujer Ángeles, a la que llamaba su «equilibrio y mejor mitad»; el año en que con una beca Fulbright se marchó durante cuatro meses a Estados Unidos, o los días que recibió los numerosos premios cosechados por sus obras.

1 RO El salón con su butaca, su biblioteca y el retrato que le hizo John Ulbricht

La primera estancia del recorrido es el 'cuarto de estar' o 'salón', donde se puede ver su mecedora y la butaca en la que sentaba habitualmente a leer o ver los partidos del Real Valladolid que retransmitían en televisión. La estancia, al igual que ocurría en su casa del Dos de Mayo, está presidida por el cuadro que hizo a don Miguel el pintor John Ulbricht, un artista norteamericano asentado en Mallorca. Sobre la obra recuerda Germán Delibes que siempre le decían a su padre que «toda la austeridad de Castilla aparecía reflejada en su rostro» y, a su juicio, «es verdad» porque «podría ser perfectamente el cuadro de un monje cartujo». Cuenta el actual presidente de la Fundación que en esta estancia también se puede ver una de las bibliotecas a las que el académico tuvo más «cariño». Es la colección prácticamente completa de la serie 'Áncora y Delfín' de Destino, la editorial con la que el literato publicó prácticamente toda su obra salvo 'Los santos inocentes': «Él decía que le gustaban mucho los libros de Destino y esta era una muestra de fidelidad a su editorial».

Recuerda también sobre esta estancia que a diferencia de su madre, «una mujer con muy buen gusto» en cuestión de decoración, su padre «era un poco despistado» y si se puede ver en su casa una decoración «moderna» para la época es porque se encargó de ella un buen amigo de su padre, el interiorista Miguel Milá.

2 RO El despacho, con la robusta mesa de nogal y el cuadro que inspiró el título de 'Mujer de rojo sobre fondo gris'

La mesa de despacho en la que trabajó «al menos en los últimos años» preside esta habitación. Sobre ella reposa una de las cartas que el autor envío a 'El Norte de Castilla', diario que dirigió entre 1958 y 1966. «No parece que sea una letra de ultimísima hora», aclara Pepi Caballero. También algunos utensilios como un abrecartas y una original regleta «con la que siempre jugábamos de pequeños y acabó estropeándose», comenta riéndose Germán. La mesa es un mueble de nogal que, según recuerda, don Miguel trajo «probablemente de Sedano». Incluye la estancia, curiosamente, una mesa de juego que el escritor utilizaba como «una mesilla supletoria» para depositar los libros que estaba leyendo. A veces, también, «revistas en las que salían reportajes sobre él u otros compañeros literatos. Lo tenía todo a mano».

Germán Delibes lee una de las cartas que su padre escribió a 'El Norte de Castilla'. De fondo, el cuadro de Eduardo García Benito ro

En esta estancia, enfrentados entre si, lucen colgados el cuadro de Eduardo García Benito que sirvió a Miguel Delibes de «excusa» para titular la novela que dedicaría a su mujer unos cuantos años después de que falleciera, 'Señora de rojo sobre fondo gris' y un retrato, «casi una caricatura», que le hizo Álvaro Delgado: «Es sólo el boceto de un cuadro, de un óleo que hoy está en el edificio de las Cortes de Castilla y León», precisa Germán.

Describe que, tal y como se puede apreciar en esta estancia, su padre «era muy ordenado». Prueba de ello, es que tuvo guardados siempre a su mano, en un pequeño armario de puertas correderas situado bajo la librería de su despacho, todos los originales de sus obras. Bueno, «casi todos», pues recuerda que «era muy generoso y, por ejemplo, hay algunos que sabemos que estuvieron y que ya no lo están porque nos consta que si se lo pedía algún estudioso nunca tuvo inconveniente en dejarlos». Sabe que «por ejemplo, falta el original de 'Las Ratas'», pero insiste en que «era muy ordenado», motivo principal por el cual hoy se puede hablar del «legado Delibes».

3 Su alcoba, «una celda monástica»

«Realmente era tan austera como se ve», dice con énfasis Germán sobre el dormitorio de su padre, casi «una celda monástica» por su austeridad, describe. En la alcoba se puede ver su cama. Sobre la mesilla reposan los retratos de sus padres y de Ángeles, unos pequeños evangelios, un despertador «que usaba habitualmente» y un pequeño crucifijo de nácar perteneciente a su mujer y que «lógicamente se convirtió para él en un recuerdo muy entrañable». Junto a la cama se encuentra el 'galán de noche' que, rememora su hijo, usaba cada sábado por la noche para colocar la ropa de caza con la que saldría temprano el domingo. Sobre las paredes cuelgan, entre otras obras, una litografía de Gregorio Prieto y una pintura de Vela Zanetti.

Germán Delibes junto a la bicicleta, bastón y cañas de pescar de su padre RO

Precisamente objetos y fotografías relacionados con las aficiones de Miguel Delibes nutren el 'espacio de transición' que une en el Palacio de Licenciado Butrón la Casa Delibes con la sala de exposiciones, dedicado a 'El escritor y la naturaleza'. En ella se pueden ver su cesta y dos cañas de pescar y una de las tres bicicletas que tuvo. «Esta fue la intermedia», aclara. Luce impoluta porque «hace tres años la llevamos a Eibar a una exposición y se encargaron de su restauración».

Fotografías familiares y con amigos del escritor que se pueden ver en el espacio 'El escritor y la naturaleza' RO

Cuando Germán mira este espacio le viene a la cabeza «la vinculación que mi padre tuvo con Sedano», y cita una de las anécdotas que dejó escrita el autor sobre las visitas que realizaba a la que por entonces era su novia Ángeles, para lo cual recorría el trayecto de cien kilómetros que separaba el municipio cántabro de Molledo, el pueblo de su padre donde pasó su infancia y que inspiraría 'El camino', con el de Ángeles, al norte de Burgos.

En esta estancia también se pueden ver curiosas fotografías familiares y con amigos, como en la que Miguel Delibes sostiene una jineta que crio durante un tiempo, recuerda Pepi Caballero, o el día de trilla que compartió con la hija de Gaston Gallimard, el prestigioso editor francés con el que trabajó.

Germán junto a la cartelería de películas que adaptaron sus novelas, una carta y la medalla que recibió cuando se le concedió el Premio Príncipe de Asturias RO

'El escritor y su mundo' es el espacio que abre la Sala de Exposiciones, que suma más instantáneas; algunas de gran formato y curiosas, como en la que se ve al autor escribiendo sobre una mesa de ping pong sobre los recortes que le preparaban con los sobrantes de las bobinas de papel de 'El Norte de Castilla'. «Recuerdo que le pregunté en más de una ocasión porque utilizaba ese papel tan malo y poroso y siempre me contestaba que estaba muy bien porque le hacía escribir rápido y como se detuviera un poco provocaba un manchón».

Su relación con 'El Norte de Castilla', su otra «gran familia», recuerda Germán, ocupa parte de la especie de 'antesala' de la sala de exposiciones. En esta, el recorrido comienza con un repaso a los reconocimientos que tuvo a lo largo de su trayectoria desde que en 1947 se le concediera el Premio Nadal, al que siempre tuvo «un especial cariño», rememora Germán, por ser el que ganó con su primera novela, 'La sombra del ciprés es alargada'.

Sus facetas de 'profesor' y viajero', su 'correspondencia' con amigos y compañeros literatos como Vela Zanetti, Francisco Umbral, Rosa Chacel o Camilo José Cela, su faceta de 'humanista comprometido', el mundo infantil en su obra y su relación con la fotografía, el cine y el teatro completan el contenido de la sala, concebido para ser un espacio cambiante y seguir creciendo, precisa Aitana Alba, directora del Archivo de Castilla y León, una de las profesionales que ha trabajado para dar vida a esta Casa Museo.