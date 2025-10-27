Suscribete a
Celtas Cortos celebran sus 40 años: disco recopilatorio y gira por diez ciudades

El tour de la banda arrancará en Madrid y terminará en Valladolid, ciudad de la que procede el grupo, el próximo mes de abril

Miembros de la banda Celtas Cortos, en una imagen de archivo EP
Miembros de la banda Celtas Cortos, en una imagen de archivo EP

ABC

Valladolid

Celtas Cortos celebrará su 40 aniversario con un disco recopilatorio y una gira por diez ciudades que arrancará en el Movistar Arena de Madrid el 7 de febrero y finalizará en Valladolid el 18 de abril.

La gira pasará además por las ciudades Valencia, ... Gijón, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Murcia, A Coruña y Bilbao, han informado a Europa Press fuentes de la productora Live Nation, que ha apuntado que se trata de un show «completamente nuevo concebido por los vallisoletanos como agradecimiento al público por todo su apoyo».

