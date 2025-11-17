Suscribete a
Castilla y León pedirá hoy al Gobierno que renuncie al «cupo separatista» tras librarse de las «ataduras» de Junts

La Junta planteará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se abra una «nueva etapa» para renovar el sistema de financiación

El consejero de Economía y Hacienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado jueves ICAL

ABC

Valladolid

La Junta de Castilla y León planteará en la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el Gobierno renuncie a la aplicación del denominado «cupo separatista» ahora que Junts ha dado por terminadas su relaciones con el Ejecutivo de Pedro ... Sánchez. De esa forma, demandará que se abra una «nueva etapa» una vez que el Ejecutivo central parece que se ha librado de las «ataduras» del partido de Carles Puigdemont.

