Aparte de los presupuestos, que ya dábamos por hecho que sería difícil que salieran adelante, el golpe en la mesa de Junts y su anuncio de que no apoyará ninguna ley que el Gobierno lleve al Parlamento, nos lleva a plantearnos de nuevo hasta qué ... punto es posible que la legislatura llegue a su fin con una parálisis normativa como la que se anuncia. Es cierto que la palabra de Junts tiene cada vez menos valor, y que pocos se toman en cuenta sus amenazas. Y esta misma semana nos lo han demostrado. Se daba prácticamente por sentado que Junts votaría con PP y Vox la enmienda introducida en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la «fecha de cese definitivo» de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). No fue así. Tras conocerse el dictamen del abogado general del TJUE, en el que se avala la ley de amnistía, prácticamente en su totalidad, los de Puigdemont se abstuvieron en la votación de la enmienda e hicieron caer esta propuesta, que quizás hubiera evitado incluso algún quebradero de cabeza a la parte socialista del Gobierno.

Desde el punto de vista del contenido no se entiende la votación en contra de esta propuesta, ya que en Cataluña Junts está defendiendo la prórroga de sus nucleares, de la que depende en buena parte el abastecimiento de la región. De hecho, tanto Junts como ERC se ganaron el rapapolvo del presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que responsabilizó a ambas formaciones del posible apagón nuclear en Cataluña.

Sea como fuere, lo cierto es que Junts dio ayer aire al Gobierno al permitirle tumbar esta enmienda, aunque eso conlleve otros problemas para Sánchez, como el hecho de que, como ya hemos comentado en estas páginas, esa posición del PSOE sobre las nucleares puede dañar al ya débil partido socialista extremeño. De hecho la situación fue aprovechada por la presidenta regional, María Guardiola, que no tardó en recriminar a los diputados socialistas de la región que hubieran votado en contra de suprimir el cierre de la nuclear de Almaraz. E imagino que los votantes socialistas extremeños tampoco entendieron ayer esa posición, por mucho que estemos acostumbrados a que en el Congreso los partidos votan en bloque.

Habrá que esperar, por tanto, para saber si las amenazas, e incluso los insultos de la señora Nogueras al Gobierno y a su presidente van en serio o son solo una manera más de llamar la atención. Pero si van realmente en serio, y el Gobierno no logra sacar ni una sola de sus iniciativas legislativas adelante, diga lo que diga el señor Sánchez, la legislatura estará agotada. Y sorprende cómo al presidente le parece muy democrático convocar elecciones en la Comunidad Valenciana, y lo exige un día sí y otro también tras la dimisión de Mazón, y para el conjunto de España, lo democrático le parece continuar aunque no pueda legislar, porque de otro modo vendría la derecha.

De momento, y con seis meses de retraso, la ministra de Hacienda va a llevar al Consejo de Ministros la senda de déficit y el techo de gasto el próximo martes, y un día antes se lo presentará a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano en el que en la medida en que Hacienda tiene la mitad de los votos, con que haya una comunidad que les apoye sacarán adelante la propuesta. Donde no lo tendrán tan fácil será en el Congreso y en el Senado, donde ni el techo del gasto ni los Presupuestos tienen visos de poder salir adelante.