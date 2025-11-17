Suscribete a
ABC Premium

ABC EMPRESA/ TRIBUNA

Una legislatura agotada si Junts cumple su amenaza

La parálisis legislativa que se producirá si los de Puigdemont no apoyan ninguna ley hará muy difícil que el Gobierno pueda aguantar dos años más en el poder. La clave está es que la palabra de los independentistas no es muy fiable. De hecho está semana han dado aire a Sánchez votando contra la prórroga nuclear

La encrucijada del Gobierno con la prórroga de Almaraz (03/11/2025)

Los «errores» que la opa del BBVA ha dejado al descubierto (26/10/2025)

Una legislatura agotada si Junts cumple su amenaza
Yolanda Gómez Rojo

Yolanda Gómez Rojo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aparte de los presupuestos, que ya dábamos por hecho que sería difícil que salieran adelante, el golpe en la mesa de Junts y su anuncio de que no apoyará ninguna ley que el Gobierno lleve al Parlamento, nos lleva a plantearnos de nuevo hasta qué ... punto es posible que la legislatura llegue a su fin con una parálisis normativa como la que se anuncia. Es cierto que la palabra de Junts tiene cada vez menos valor, y que pocos se toman en cuenta sus amenazas. Y esta misma semana nos lo han demostrado. Se daba prácticamente por sentado que Junts votaría con PP y Vox la enmienda introducida en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la «fecha de cese definitivo» de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). No fue así. Tras conocerse el dictamen del abogado general del TJUE, en el que se avala la ley de amnistía, prácticamente en su totalidad, los de Puigdemont se abstuvieron en la votación de la enmienda e hicieron caer esta propuesta, que quizás hubiera evitado incluso algún quebradero de cabeza a la parte socialista del Gobierno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app