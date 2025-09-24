Castilla y León tiene «muy avanzada» la tramitación de dos nuevos convenios sanitarios con Cantabria y La Rioja

La Junta de Castilla y León tiene «muy avanzada» la tramitación de dos nuevos acuerdos en materia sanitaria con Cantabria y La Rioja, según ha adelantado este miércoles el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en el pleno de las Cortes antes de que la cámara respaldara por unanimidad los convenios ya suscritos con Castilla-La Mancha y el País Vasco. Estos benefician a más de 29.000 ciudadanos de Ávila y 61.000 de Burgos que viven en zonas limítrofes de la Comunidad.

En ese sentido, el titular de Sanidad ha enmarcado los acuerdos en el «autonomismo útil» porque permiten garantizar la «accesibilidad» en las zonas límites y hacer efectivo el derecho a la salud de los ciudadanos. A su juicio, son «ejemplo» de cómo la colaboración entre comunidades puede mejorar la vida de las personas, hacer «mucho más eficiente» el sistema y reforzar la equidad, ya que sostuvo ponen la atención sanitaria «por encima de cualquier frontera administrativa» y color político.

Asimismo, el titular de Sanidad ha defendido que la Junta trabaja para «salvar» aquellos obstáculos que dificultan la asistencia en las zonas limítrofes, mejorando la «coordinación» y garantizando una asistencia «accesible» y de «calidad», con independencia del lugar de residencia y la titularidad del recurso. De hecho, ha subrayado que la colaboración permite acercar unos «mejores» servicios esenciales, fijar población en zonas periféricas y minimizar las trabas administrativas.

Igualmente, Vázquez ha asegurado que la Junta cumple sus compromisos, tras renovar los de Castilla-La Mancha y País Vasco, mientras sigue trabajando en los de Cantabria y La Rioja, debido a su extensión territorial y «especial» ubicación, lo que genera «ciertas dificultades» y «alarga» los tiempos de desplazamiento, recoge Ical. No obstante, ha defendido que la Comunidad cuenta con una Atención Primaria, unos hospitales y unas urgencias y emergencias de «referencia».

El 'popular' José María Sánchez ha argumentado que estos convenios buscan que la sanidad pública funcione con «sentido común», priorizando a los pacientes sobre la «burocracia», las «barreras» administrativas y los «prejuicios» políticos. Además, ha asegurado que suponen una «política con mayúscula» y un reconocimiento al trabajo y la «humanidad» de los profesionales. También ha criticado a la oposición por utilizar la sanidad como «arma arrojadiza» contra la Junta.

El socialista Jesús Puente ha afirmado que con estos dos convenios se cierra un «poco» la «brecha entre el centro y la periferia» puesto que a su juicio se mejora «levemente» la asistencia, pero señaló que estos pactos nacen «anémicos», por lo que a su juicio no van a evitar que se genere «frustración» en la población. En su opinión, un acuerdo de este tipo debe resolver problemas, no generar «incertidumbres», y ha señalado que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, no es un «pato cojo», sino un «caimán» que ya no tiene charca en la que «sestear» y ha augurado que se quedará «más que reseco» por su «inoperancia».

La procuradora de Vox María Isabel Pérez ha cuestionado la delegación de competencias de Castilla y León en otras comunidades, por lo que pidió más inversión a la Junta en sanidad. Además, arremetió contra el Estado de las autonomías por convertir a España en «17 reinos de Taifas», lo que denunció genera «desigualdades», «duplicidades», «caos administrativo» y territorios «de primera y segunda». «¿Dónde está el Estado?», planteó para abogar por un «modelo único» y una «red nacional».

En nombre de Soria Ya, el procurador Juan Antonio Palomar ha planteado las «pegas» de su partido a estos acuerdos, porque ha señalado que no se menciona en el suscrito con Castilla-La Mancha a la base de Torremocha (Guadalajara), que interviene en las emergencias de la zona de Arcos de Jalón. «No pedimos nada que no esté funcionando en otras comunidades», ha remachado, por lo que ha pedido renovar el pacto con Aragón, así como ampliar los de La Rioja o Navarra.

Finalmente, el procurador Francisco Igea ha considerado de «elemental sentido común» que las urgencias se deriven a los centros más cercanos, pero ha considerado «más cuestionable» que no se atienda en Ávila a los pacientes y se les envíe a Madrid o Talavera de la Reina (Toledo). A su juicio, esto está «descapitalizando» la actividad de los hospitales más pequeños y ha acusado al consejero de empeorar la asistencia sanitaria.