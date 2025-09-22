Casi el 40 por ciento de los alumnos de las universidades son de otra región

Casi cuatro de cada diez estudiantes matriculados de grado en las universidades de Castilla y León tienen su residencia habitual en otras comunidades autónomas. Se trata de un porcentaje -concretamente el 37 por ciento- que se ha ido incrementando levemente curso tras ... curso y el segundo más elevado del país solo por detrás de Navarra.

Si se tienen en cuenta los datos de los estudiantes de máster, el dato sube hasta el 54,3 por ciento, según recoge el último análisis sobre las instituciones académicas presenciales existentes en la Comunidad elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Todo ello frente a la media nacional, que es del 18,8 por ciento y 34,5, respectivamente.

Una capacidad de atracción que también subrayó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la apertura del curso universitario celebrada el pasado viernes. En ese sentido, indicó que en el balance entre salidas y entradas de alumnos, Castilla y León suma 12.000, un dato que le sitúa en tercera posición por detrás de Madrid y Cataluña.

Otro de los puntos destacados en el informe es la proporción de estudiantes internacionales, de nuevo la segunda por detrás de la comunidad navarra. Así, son casi el 15 por ciento de los alumnos en matrícula ordinaria sin tener en cuenta a los que están de intercambio. Con una característica que no tiene el conjunto del sistema español, el porcentaje de los que proceden de la Unión Europea es menor que en la media de España - 35 por ciento frente al 42-, y es superior en el caso de los alumnos de Asia -12 por ciento respecto a 8-.

Desempeño académico

La Fundación subraya también que el castellano y leonés es el quinto sistema presencial español en términos cuantitativos. Supone entre el 6 y el 7 por ciento de los matriculados, titulados y profesorado y el 7,8 de las titulaciones. «Las dos universidades principales de la región son la de Salamanca y Valladolid, las únicas con una cuota superior al 20 por ciento en cada una de las cuatro variables mencionadas anteriormente», explica el informe con datos relativos a hace dos cursos. En los últimos cuatro ciclos, ha experimentado el «tercer mayor incremento» en el número de inscritos (9,3 por ciento) y en los egresados que abandonaron las aulas con el título bajo el brazo (11,8 por ciento), el quinto crecimiento más elevado.

En el documento, la institución subraya un año más el desempeño académico de los alumnos de la Comunidad. Casi la mitad de los que se matricularon en la universidad hace cuatro cursos titularon en el tiempo establecido para hacerlo. En el caso de los máster, ocho de cada diez acaban esta enseñanza cuando les corresponde hacerlo.

Casi el 57 por ciento de sus matriculados son mujeres, detalla el estudio, «medio punto por encima del dato para el sistema universitario presencial español». Además, apunta que si se tiene en cuenta todos los niveles de enseñanzas, el área que agrupa mayor número de inscritos, con casi un cuarto del total es el de Negocios, Administración y Derecho -el segundo más elevado del país-, seguido de la rama de Salud y Servicios Sociales, con más de un 15 por ciento, y Educación, con un 12. Si se compara con el entorno nacional, las matriculaciones en el ámbito técnico (8,7 por ciento) y el científico (6,3 por ciento) es menor.

Por tanto, el porcentaje de titulados en las denominadas enseñanzas STEM es también inferior, aunque lo que sí subraya el análisis es que el 37,5 por ciento de los finalizan este tipo de carreras son mujeres, el cuarto mayor porcentaje entre las comunidades autónomas. Otra de las cuestiones que incluye el informe es el incremento de profesorado -13,7 por ciento- e investigadores -20 por ciento- y que casi la mitad de ambos son féminas.

En lo económico, la Fundación resalta ha descendido lo recaudado por precios públicos hasta 1.161 euros por estudiante, algo vinculado a que en los últimos años «han descendido las tasas tanto en grado como en máster».

Entre los capítulos en los que Castilla y León no sale tan bien parada está la ocupación de las plazas ofertadas, sobre todo en grado, donde el 20 por ciento se quedaron sin cubrir por estudiantes de nuevo ingreso, según datos de hace dos cursos.