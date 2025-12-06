Cae un grupo de okupas dedicado a robar en furgonetas en León: 70 vehículos asaltados y 300.000 euros en daños

El «fuerte repunte» de los robos con fuerza en el interior de furgonetas y vehículos tipo 'pick up' experimentado en los últimos meses en León capital y su área metropolitana no podía ser casualidad e hizo saltar las alarmas a la Policía. ... Además, siempre con el mismo modus operandi: factura de las ventanillas o apalancamiento de cerraduras y otros elementos de seguridad con el fin de hacerse con un botín muy específico, las herramientas de elevado valor económico.

Y las sospechas de los agentes de que detrás había un grupo criminal organizado dedicado y especializado en este tipo de delitos estaban en el cierto. Ya ha caído tras poner en marcha la operación 'Tools': tres personas detenidas -dos hombres y una mujer- y otras dos más investigadas por su presunta participación en los hechos.

Análisis de denuncias, revisión de cámaras de seguridad, toma de declaraciones, controles en centros de tratamiento de residuos, verificación de trazabilidad de las herramientas sustraídas, amplios dispositivos de vigilancia... hasta identificar a los miembros del grupo criminal y concluir con la desarticulación de la banda.

Un grupo «altamente activo», según ha dado a conocer la Policía Nacional, que si bien no tenía un estructura jerárquica estable, sí actuaba de forma meticulosa, con reparto de funciones, «cierto grado de sofisticación» y siempre por la noche.

Al cobijo de la menor luz, los delincuentes recorrían en horario nocturno la ciudad y sus barrios periféricos en busca de vehículos de empresas de oficios, «con la certeza de que en su interior encontrarían herramientas profesionales de alto valor». Una vez seleccionado el objetivo, ejecutaban el robo en zonas poco transitadas y sin cámaras próximas, ocultando temporalmente la mercancía en contenedores para retirarla más tarde.

Gracias a los dispositivos de vigilancia, los agentes interceptaron a los sospechosos en tres ocasiones inmediatamente después de cometer los robos, recuperándose la totalidad del material sustraído, que fue devuelto a sus propietarios.

Varios robos al mismo vehículo

La investigación por parte de los agentes del Grupo II de Delincuencia Urbana de la Policía Nacional de la Comisaría de León, en colaboración con la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Local, permitió también constatar que el grupo residía en un inmueble okupado en el centro de la ciudad.

Dos de los detenidos no era la primera vez a los que se les ponían los grilletes, pues ambos cabecillas se conocieron en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas. Y, una vez cumplida su condena, «se asociaron para iniciar estos delitos», apunta el Cuerpo en una nota difundida por la Subdelegación del Gobierno en León. La tercera persona detenida colaboraba directamente en los robos, mientras que los otros dos investigados ofrecían apoyo logístico y realizaban vigilancias.

Con autorización judicial, se estableció un amplio dispositivo para practicar la entrada y registro en el inmueble, contando con el apoyo operativo de la UPR de León, lo que llevó a la detención de los tres integrantes del grupo y mantener como investigados a los otros dos.

Y una vez dentro de la casa okupa, más pruebas de sus jugosos botines en los más de 70 robos que los agentes cuantifican que llegaron a perpetrar. Intervinieron numerosos efectos sustraídos, cuya recuperación está permitiendo acreditar nuevos delitos además de favorecer su devolución a los propietarios.

Los investigadores estiman que los daños ocasionados, incluyendo roturas de ventanillas, apalancamientos de cerraduras, valor del material sustraído y el lucro cesante sufrido por los profesionales afectados, ascienden a cerca de 300.000 euros.

En varios casos, según ha informado la Policía, los delincuentes llegaron a repetir el robo en el mismo vehículo, esperando a que el propietario repusiera las herramientas para sustraerlas nuevamente.