Cae un grupo de okupas dedicado a robar en furgonetas en León: 70 vehículos asaltados y 300.000 euros en daños

Los cabecillas de la banda se conocieron en la cárcel y se asociaron para perpetrar los delitos al salir de prisión

Parte del material recuperado en la operación Tools ABC
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

El «fuerte repunte» de los robos con fuerza en el interior de furgonetas y vehículos tipo 'pick up' experimentado en los últimos meses en León capital y su área metropolitana no podía ser casualidad e hizo saltar las alarmas a la Policía. ... Además, siempre con el mismo modus operandi: factura de las ventanillas o apalancamiento de cerraduras y otros elementos de seguridad con el fin de hacerse con un botín muy específico, las herramientas de elevado valor económico.

