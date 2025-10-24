Suscribete a
La espera para ser operado en los hospitales de Castilla y León baja a 87 días, con 27.179 pacientes en la lista

Traumatología, Cirugía General y Oftalmología acumulan más del 65 por ciento de quienes aguardan pasar por el quirófano

ICAL
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

En Castilla y León el tiempo medio de espera para los pacientes pendientes de una intervención es de 87 días, 21 menos de las que se registraban hace un año. Así figura en los datos de listas de espera quirúrgicas que ayer hizo públicos ... la Consejería de Sanidad, con información relativa al tercer trimestre de este año, y que reflejan también que los pacientes que aguardaban una operación a 30 de septiembre eran 27.179. También menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando se superaban los 30.000. Todos ellos forman la denominada demora estructural, es decir, aquella que está relacionada con la organización del sistema y excluye, por ejemplo, a las operaciones que no se hacen por otros motivos como renuncias o el estado del paciente.

