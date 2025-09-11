Es un clamor. Un horizonte cada vez más claro. Pero no estamos hablando de política nacional, no, que esa también necesita un cambio electoral con urgencia y servicio de UCI incluido. Pero a nivel regional la cosa no se ha salido demasiado de madre como ... para asistir a la caída del dios Sánchez. En Castilla y León la cosa está revuelta pero no en descomposición. El Ejecutivo regional gobierna con cierta tenacidad ante la polémica de los grandes incendios forestales y la limitación relativa que produce la carencia de presupuestos generales. Marzo parece ser el mes con más probabilidades de que las elecciones en Castilla y León se produzcan. Si irán acompañadas de otras elecciones es algo que todavía falta por dilucidar.

Mientras que en el Partido Popular el liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco se ha ido reforzando y extendiendo su influencia con colaboradores cercanos situados en centros de decisión y poder fuera de la estructura regional, entiéndase las portavoces del Senado y Congreso, eurodiputados...En el PSOE todavía no está claro si el nuevo secretario general, Carlos Martínez, será el candidato. Todo apunta a que sí, pero él mismo acaba de anunciar unas primarias para finales de septiembre o principios de octubre. Hoy por hoy, salvo alguna revolución interna, no se contempla ningún rival para el soriano que deberá, eso sí, dejar la alcaldía si realmente va a dedicarse intensivamente a la candidatura de presidente de la Junta. El tercero en discordia, puesto muy importante cuando se carece de mayoría absoluta, será Vox, sin liderazgo claro para la próxima contienda electoral. Y con los leonesistas y otros provincialistas en clara progresión. Otra gran duda será si el comunismo, esto es, la izquierda radicalizada con sus múltiples marcas, seguirá teniendo voz y escaño en nuestras Cortes regionales. Mucho partido le ha sacado Pablo Fernández a su cargo de procurador para ser a su vez la cara más vista de Podemos en toda España vía portavocía.

Mientras tanto, entre el coro multicolor que canta el mensaje de colaboración, diálogo y acciones en común frente a los daños del fuego especialmente en el Bierzo, en León, en Zamora especialmente en Sanabria... Las puyas, peticiones de dimisión y reproches a diario no paran de producirse.