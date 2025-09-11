Suscribete a
noción personal

En Castilla y León la cosa está revuelta pero no en descomposición

Noroeste, catarsis o muerte

Hastío estival

Elecciones a la vista
ICAL
Alejandro Julián García Nistal

Es un clamor. Un horizonte cada vez más claro. Pero no estamos hablando de política nacional, no, que esa también necesita un cambio electoral con urgencia y servicio de UCI incluido. Pero a nivel regional la cosa no se ha salido demasiado de madre como ... para asistir a la caída del dios Sánchez. En Castilla y León la cosa está revuelta pero no en descomposición. El Ejecutivo regional gobierna con cierta tenacidad ante la polémica de los grandes incendios forestales y la limitación relativa que produce la carencia de presupuestos generales. Marzo parece ser el mes con más probabilidades de que las elecciones en Castilla y León se produzcan. Si irán acompañadas de otras elecciones es algo que todavía falta por dilucidar.

