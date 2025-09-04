Suscribete a
Noroeste, catarsis o muerte

Se hace necesario un Plan Noroeste. El punto de partida debe ser el inventario de daños, cuantificar con precisión.

Incendio que afectó a Las Médulas (León)
Alejandro Julián García Nistal

Las provincias de Orense, León y Zamora han sido, otra vez, el epicentro de una tragedia estival que parece repetirse año tras año sobre la península ibérica. No es casualidad que el fuego ataque con mayor intensidad en estos territorios. Se hace necesario un Plan ... Noroeste. El punto de partida debe ser el inventario de daños, cuantificar con precisión, para que las ayudas lleguen donde más se necesitan y con la agilidad que requieren las víctimas. A partir de ahí, hay que diseñar una hoja de ruta integrada que conjugue protección civil, rehabilitación de infraestructuras, apoyo a hogares y empresas afectadas y una estrategia de desarrollo rural sostenible.

