Las provincias de Orense, León y Zamora han sido, otra vez, el epicentro de una tragedia estival que parece repetirse año tras año sobre la península ibérica. No es casualidad que el fuego ataque con mayor intensidad en estos territorios. Se hace necesario un Plan ... Noroeste. El punto de partida debe ser el inventario de daños, cuantificar con precisión, para que las ayudas lleguen donde más se necesitan y con la agilidad que requieren las víctimas. A partir de ahí, hay que diseñar una hoja de ruta integrada que conjugue protección civil, rehabilitación de infraestructuras, apoyo a hogares y empresas afectadas y una estrategia de desarrollo rural sostenible.

La financiación debe ser ambiciosa y concreta. El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de cofinanciar este plan junto con fondos europeos. Existe una oportunidad real de combinar asistencia inmediata con una inversión de mayor alcance que permita una explotación responsable del territorio, generando empleo, fijando población y mejorando las comunicaciones.

Un elemento central del Plan Noroeste debe ser el protagonismo de los municipios. Son ellos la cara más cercana de la ciudadanía. Darles voz y recursos para diseñar proyectos locales es la mejor manera de garantizar una gestión eficaz y una distribución equitativa de los beneficios. Esto implica apoyos para la diversificación productiva, para la modernización de la agricultura y la ganadería, para el turismo sostenible y para la digitalización de servicios públicos y privados.

La explotación racional de los recursos de estas regiones debe entenderse como un objetivo de desarrollo, no de extracción irresponsable. El Plan Noroeste debe promover prácticas que protejan el bosque, reduzcan la vulnerabilidad ante incendios y fomenten un uso sostenible del suelo, con criterios de resiliencia climática y justicia social.

Y, en este punto, es pertinente dejar de lado rumores que no aportan soluciones. Las leyendas urbanas o teorías conspirativas