A pesar de que el sistema electoral favorece la bipolarización clásica, PP-PSOE, que daba cierta estabilidad a las instituciones, lo cierto es que en Castilla y León se está fraguando según se acercan las fechas electorales una sopa de letras de partidos provincialistas y ... agrupaciones locales. El descontento con la política autonómica tradicional, unido a la despoblación y al sentimiento de abandono en muchas provincias, ha favorecido la proliferación de formaciones que ponen el acento en la defensa exclusiva de sus territorios. La Ley de Contagio de Freud provoca la mimetización del fenómeno catalán y vasco.

Realizando un recorrido al panorama electoral suenan con fuerza los siguientes: Por Ávila, nacido como escisión del Partido Popular en la provincia. Vecinos por Burgos y otras candidaturas municipalistas como Sentir Aranda. Unión del Pueblo Leonés y ¡Vamos Palencia! Una formación localista con creciente presencia. Diversas candidaturas localistas en Salamanca. Abundan las listas vecinales en Segovia. Soria ¡Ya! Ejemplo paradigmático del éxito provincialista. Plataformas municipalistas en Valladolid. Ahora Decide y Zamora Sí: dos fuerzas con fuerte arraigo en los municipios zamoranos, llamadas a jugar un papel clave en los próximos comicios. Otros actores con proyección regional. A este mapa hay que añadir el papel del Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), que mantiene un discurso castellanista de ámbito más amplio, así como las redes municipalistas que, en los últimos años, han buscado coordinarse en convenciones provinciales y regionales. En clave regional destaca el experimento de Silvia Clemente con Nueve Castilla y León.

Noticia Relacionada Noroeste, catarsis o muerte Alejandro Julián García Nistal

Un panorama político en transformación Todo indica que en los próximos comicios autonómicos asistiremos a un aluvión de listas promovidas por estos partidos y agrupaciones provincialistas. La tendencia responde a una demanda ciudadana clara: más atención a los problemas concretos de cada provincia y menos centralismo. Las encuestas no dan una mayoría absoluta a ninguno de los 'grandes' por lo que el provincialismo y el localismo en Castilla y León ya no son una anécdota, sino una fuerza política con capacidad de condicionar mayorías y ser llave de gobierno. Las urnas dirán hasta qué punto este fenómeno altera el equilibrio político de la Comunidad.

=