NOCIÓN PERSONAL

Auge del provincialismo

La Ley de Contagio de Freud provoca la mimetización del fenómeno catalán y vasco

Alejandro Julián García Nistal

A pesar de que el sistema electoral favorece la bipolarización clásica, PP-PSOE, que daba cierta estabilidad a las instituciones, lo cierto es que en Castilla y León se está fraguando según se acercan las fechas electorales una sopa de letras de partidos provincialistas y ... agrupaciones locales. El descontento con la política autonómica tradicional, unido a la despoblación y al sentimiento de abandono en muchas provincias, ha favorecido la proliferación de formaciones que ponen el acento en la defensa exclusiva de sus territorios. La Ley de Contagio de Freud provoca la mimetización del fenómeno catalán y vasco.

