En muchas ocasiones, la fe cristiana se ha visto envuelta en manifestaciones grandilocuentes que exaltan el lujo, la riqueza y la ostentación. Sin embargo, resulta necesario detenerse a pensar si tales expresiones realmente son coherentes con el mensaje esencial del Evangelio. Jesucristo nunca se rodeó ... de esplendores materiales ni buscó reconocimiento social a través del boato; al contrario, eligió la sencillez, la austeridad y la cercanía a los más pobres como el signo visible de su misión.

Cuando la fe se convierte en espectáculo y se reviste de fastuosidad, se corre el riesgo de oscurecer su verdadero núcleo: el encuentro íntimo con Dios en el silencio, en la oración y en la práctica del amor concreto hacia el prójimo. El Evangelio no se anuncia desde el poder ni desde la riqueza, sino desde el testimonio humilde que inspira confianza y credibilidad. Una Iglesia que olvida esto corre el peligro de caer en un clericalismo social, donde la apariencia y el estatus pesan más que la misión de servir.

Bergolio, Francisco, intentó los pocos años de su Papado inculcar ese espíritu misionero de salir al encuentro del que sufre y aliviar la carga de los más necesitados, no sólo material sino también espiritualmente. Casi se podría afirmar que huía de lo establecido para volver a los orígenes y el sentido de los primeros cristianos.

Noticia Relacionada noción personal Hastío estival Alejandro Julián García Nistal

En un planeta de abundancia y desigualdades, especialmente en sociedades del primer mundo, la incoherencia se hace aún más evidente: ¿cómo justificar lujos religiosos cuando millones carecen de pan, de techo o de dignidad? Jesús fue claro en su predicación: el Reino de Dios se anuncia a los pobres, se construye con gestos de justicia y se testimonia con el ejemplo de una vida sobria y fraterna.

La verdadera evangelización no consiste en impresionar con templos, vestiduras o procesiones majestuosas, sino en encarnar el espíritu misionero que transforma realidades. Hoy, más que nunca, se necesita una fe vivida con sencillez espartana, que irradie autenticidad y que se ponga al servicio de los más vulnerables. Solo así la Iglesia podrá ser fiel a su vocación: ser signo de esperanza, luz para el mundo y fermento de un amor que no busca ser servido, sino servir.