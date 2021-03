Robles, sobre Ione Belarra: «Si le dan un Ministerio, la podremos juzgar por su trabajo y no por sus más o menos ocurrentes tuits» La ministra asegura que al Gobierno le hubiera gustado no enterarse por la prensa de la decisión de Pablo Iglesias

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha referido este viernes en Ávila a la más que posible futura ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que sustituirá en el Ejecutivo a Pablo Iglesias, asegurando que no la conoce, salvo a través de sus comentarios en redes sociales. «Espero que si finalmente le dan un Ministerio la podamos juzgar ya por su trabajo y su gestión y no por sus tuits. La respuesta a los problemas de la gente se da con trabajo, no con frases más o menos ocurrentes», sentenció.

Sobre otro asunto de la actualidad política, las elecciones a la Comunidad de Madrid, la ministra aseguró que al Gobierno le hubiera gustado no enterarse por la prensa de la decisión de Pablo Iglesias de presentarse como candidato por Unidas Podemos. «Somos un equipo y creo que hubiera sido bueno que nos lo comunicara de otra manera, pero ante todo, respeto su decisión, porque es personal», valoró, informa Ical.

Eso sí, Robles destacó que «Madrid tiene un gran candidato», en referencia a su compañero de partido Ángel Gabilondo, quien pugnará con la Presidencia con su excompañero de Gobierno. «Representa el proyecto socialista del rigor sin hacer ruido. Los ciudadanos ya están cansados de las personalidades en política», afirmó.