Majo pide a Cs que actúe ya sobre los investigados por el caso Enredadera El presidente de la Diputación de León, a la espera de que le digan algo sobre el diputado y asesor «naranjas»

ABC

El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, afirmó ayer que no tiene ninguna petición de Ciudadanos (Cs) para actuar sobre el único diputado de la formación, Juan Carlos Fernández, en la institución y sobre el técnico adscrito al grupo, Sadat Maraña. Ambos están siendo investigados en la Operación Enredadera contra casos de corrupción en la concesión de servicios públicos.

«A nosotros alguien nos tiene que decir que Juan Carlos Fernández ya no pertenece ni representa a Ciudadanos, o en su caso que el propio protagonista renuncie al Grupo ya que si nadie dice nada, además de las declaraciones en prensa, no deja de ser el portavoz de Cs», explicó Martínez Majo. Tras la detención de Fernández y Maraña en el marco de la Operación Enredadera, Cs pidió al primero que abandonase todos sus cargos y entregase su acta de concejal tanto en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo como de diputado provincial bajo la amenaza de expulsión del partido. Una situación que no se ha producido hasta la fecha ya que Fernández ha mostrado su intención de no renunciar a sus cargos, por lo que si su expulsión se produce quedaría como diputado no adscrito y sin derecho a mantener un cargo de confianza en el Palacio de los Guzmanes, puesto que desempeña actualmente Sadat Maraña.

En este sentido, Majo insistió en que a día de hoy en la Diputación están a expensas de que alguien les diga algo ya que lo que saben «es por los medios de comunicación, ni Ciudadanos ni ningún juzgado» les ha aportado ninguna documentación al respecto de la situación de estas dos personas.

Pacto político

Sobre los cargos de confianza, Majo recordó que existe un pacto político para que sean contratados por la Diputación a expensas de los grupos políticos.

«Si Juan Carlos Fernández no toma una decisión tendré que tomarla yo de otra manera ya que están trasladando un problema a una institución», ha advertido, según informó la agencia Efe.

Majo, como presidente de la Diputación, tiene la potestad de despedir a Sadat Maraña, algo que, como dio a entender, se produciría si Cs comunica oficialmente que su actual portavoz ya no representa a la formación naranja.